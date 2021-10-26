Il neo primo cittadino Giuseppe Maruca imputato per una presunta aggressione ad altro consigliere risalente all’ottobre 2018 quando era capogruppo della minoranza. Nella prossima udienza verrà sentita la parte offesa

E’ stato rinviato al 14 giugno del prossimo anno il processo che vede il neo sindaco di San Calogero Giuseppe Maruca, 63 anni, imputato del reato di lesione personale. In tale data sarà ascoltata in aula la persona offesa. Un processo che va avanti molto lentamente, con tempi da giustizia “lumaca” dinanzi al Giudice di Pace del Tribunale di Vibo Valentia. Giuseppe Maruca – all’epoca dei fatti capogruppo di minoranza nel consiglio comunale di San Calogero – è accusato di aver cagionato a Giuseppe Cocciolo (all’epoca consigliere di maggioranza) lesioni personali consistenti in un “ematoma post-traumatico in zona inguinale destra guaribile in cinque giorni”.



Ad avviso della pubblica accusa, Giuseppe Maruca avrebbe aggredito Giuseppe Cocciolo, oggi di 70 anni, con un calcio nella zona inguinale in data 19 ottobre 2018 al termine di un consiglio comunale. Fra le fonti di prova indicate dall’ufficio di Procura, la querela della parte offesa, i referti medici e l’esame di tre testi. Giuseppe Maruca è difeso dall’avvocato Elisa Solano.

Dal 22 settembre dello scorso anno, Giuseppe Maruca è il nuovo sindaco di San Calogero. Con la sua lista “La Libertà” ha staccato di quasi 400 voti la lista “Insieme per crescere”.