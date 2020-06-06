Le sostanze stupefacenti sono state scovate grazie al fiuto di Floyd, cane antidroga della Questura. Sequestrati anche un bilancino, denaro contante e materiale vario

Nella tarda serata di ieri, uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia, supportati dall’infallibile fiuto di Floyd, uno dei cani antidroga della squadra cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due fratelli vibonesi, Cristian De Luca, 31 anni e Andrea De Luca, 24 anni, entrambi disoccupati ed incensurati.



La perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione dei due fratelli, in pieno centro a Vibo Valentia, ha consentito di sequestrare quasi 600 grammi di canapa indiana e 0,3 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione, 255 euro in banconote di vario taglio e svariato materiale per il confezionamento delle dosi. I due giovani, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari. Comparsi stamane dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il giudice ha convalidato gli arresti e, in accoglimento delle richieste dell’avvocato Salvatore Sorbilli, ha disposto la scarcerazione e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.