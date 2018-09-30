<p>I carabinieri della Stazione di Fabrizia, unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile – di Serra San Bruno e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, a seguito di una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto all’interno della casa di proprietà di <strong>C.R. , 31 anni, di Mongiana,</strong> una <strong>pianta di canapa indiana dell’altezza di 50 centimetri</strong>, in avanzato stato vegetativo. La persona, alla vista dei militari ha estirpato la pianta da una vaso, cercando di disfarsene, ma i militari dell’Arma sono riusciti ad anticipare il movimento del 31enne che è stato bloccato e deferito per il <strong>reato di produzione di sostanza stupefacente. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-29065"></div>\n\n</strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>