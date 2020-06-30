Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia per un giovane coinvolto anche nell’inchiesta Rinascita-Scott

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Brigida Cavasino, ha assolto Giuseppe Barbieri dal reato di detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti.

Il 28enne di Cessaniti (residente a Pernocari), coinvolto anche nell’inchiesta Rinascita Scott, era stato tratto in arresto nel settembre del 2017 perché nel corso di una perquisizione effettuata dai carabinieri in un casolare da lui gestito nel comune di Briatico, erano stati rinvenuti 38 grammi di stupefacente del tipo marijuana, oltre ad un piccolo quantitativo di un grammo sulla sua persona. L’avvocato Giuseppe Bagnato, difensore del Barbieri, aveva chiesto che il processo venisse definito con il rito abbreviato ed allo stato degli atti. Il pm aveva chiesto per Giuseppe Barbieri la condanna a 2 anni di reclusione, mentre la difesa ha argomentato la richiesta assolutoria sul presupposto che dagli atti non fosse provato che l’imputato detenesse la sostanza al fine di cederla a soggetti terzi. Dopo una breve camera di consiglio, il giudice – in accoglimento delle argomentazioni della difesa – ha mandato assolto Barbieri perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.



