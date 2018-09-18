<p>Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa i poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno hanno tratto in arresto <strong>Lucky Onyehinim,</strong> 26 anni, originario della <strong>Nigeria,</strong> in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ospite del <strong>centro di accoglienza “Stella del Sud”</strong> di località Lacina di Brognaturo. Controllato alla fermata di Piazza del Popolo, appena sceso dall’autobus proveniente da Vibo Valentia, è stato trovato in possesso di <strong>170 grammi di marijuana</strong> occultata in due confezioni di farina trasportate all’interno di uno zainetto. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28901"></div>\n\nLa sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’extracomunitario è stato posto agli <strong>arresti domiciliari</strong> nel luogo di dimora in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. </p>\n\n \n\n<p> </p>