PHOTO
Oltre sei chili e mezzo di canapa indiana sono stati sequestrati a Stefanaconi in località “Pietro Papa” all’interno di un casolare abbandonato.
La marijuana si trovava già essiccata e pronta per essere spacciata. Alle operazioni di rastrellamento della zona hanno partecipato anche lo squadrone Eliportato “Cacciatori di Calabria” e il personale dell’ottavo Elinucleo di Vibo Valentia. Lo stupefacente e l’essiccatoio sono stati sequestrati dai carabinieri.
Si indaga sulle possibili relazioni tra il rinvenimento dell’essiccatoio e l’ultimo sequestro effettuato nel territorio comunale di Sant’Onofrio il giorno precedente (foto).
