Arrestato a San Calogero in flagranza di reato Emilio Rosello, 55 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso di una perquisizione domiciliare all’interno di un fondo rurale è stato trovato in possesso di otto piante di marijuana in stato di essiccazione all’interno di un casolare, nonché di altre quattro piante alte un metro, coltivate in un vicino terreno.
La marijuana è stata sequestrata mentre Rosello è stato posto ai domiciliari in attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo.