Colpo grosso dei carabinieri delle Stazioni di Limbadi e Rombiolo che hanno effettuato due arresti. Quasi tremila le piante di marijuana ritrovate

Coltivavano 2.750 piante di marijuana in un terreno di loro proprietà. Una piantagione, la più grande scoperta nell’anno in corso in Calabria, che i carabinieri delle Stazioni di Limbadi e Rombiolo hanno rinvenuto nel corso di un servizio di rastrellamento del territorio. La piantagione si trovava in località Cassimbadi nascosta in una fitta vegetazione, in trincea tra i ruderi adiacenti e non facile da individuare.

Al termine dei controlli sono stati dichiarati in arresto Giuseppe Mamone, di 61 anni e Pasquale Mamone di 27 anni, entrambi di Limbadi, ritenuti vicini al clan Mancuso.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni della magistratura. Le 2.750 piante, dell’altezza di 1,50 metri per un peso complessivo di oltre due tonnellate, avrebbero fruttato una volta immesse sul mercato un potenziale giro di affari superiore agli otto milioni di euro.