I rastrellamenti nella zona di San Gregorio d’Ippona hanno portato i militari a scovare stupefacenti e pistole per un valore di 200mila euro. Trovati anche alcuni passamontagna

Armi, droga e munizioni. Un rastrellamento a tappeto ha permesso ai carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia di mettere a segno un sequestro importante nelle aree rurali dei centri del Vibonese. In questo caso il “colpo”, i militari lo hanno compiuto a San Gregorio d’Ippona, dove, tra le pietre del calvario di Zammarò, sono stati rinvenuti oltre 4 kg di hashish. Giunti i rinforzi dalle stazioni vicine e dalla città, è stato effettuato un vasto rastrellamento – al quale si è aggiunto poco dopo anche il Nucleo Cinofili dello Squadrone eliportato Cacciatori – nel corso del quale sono stati trovati e posti sotto sequestro: 13 grammi di cocaina; oltre un kg di eroina pura; 2 pistole non censite in banca dati (una 44 magnum ed una calibro 9); munizionamento; diversi passamontagna; oltre un kg di marijuana. Il valore complessivo del materiale sequestrato si aggirerebbe intorno ai 200mila euro.

Nelle ultime settimane le stazioni carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno compiuto – sempre nel corso dello stesso tipo di servizio di controllo nelle campagne – altri 2 importanti sequestri di armi clandestine e di droga a riprova da una parte della indiscussa capacità di reperire armi delle cosche vibonesi e dall’altra della sempre più attenta quanto stringente attività di controllo operata dalla Compagnia di Vibo Valentia, guidata dal capitano Gianfranco Pino.