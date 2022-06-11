Nel marzo del 2017 si era recato con un collega in un panificio ma era stato violentemente aggredito dai titolari

Due anni per il reato di lesioni aggravate. Questa la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di Angelo D’Andrea, 68 anni, e del figlio Pasquale D’Andrea, 38 anni, accusati di aver aggredito il dottore Fortunato Carnovale, 73 anni, di Piscopio, medico all’epoca in servizio al Dipartimento di Prevenzione dell’Aspa di Vibo Valentia.

L’aggressione è avvenuta nel marzo 2017 quando, insieme ad un collega, Carnovale si era recato al panificio del Rosario per effettuare un controllo igienico-sanitario. Il pm aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione a testa per i due imputati. Rispetto alle contestazioni iniziali sono caduti i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. Gli imputati erano difesi dall’avvocato Santo Cortese.

I fatti al centro del processo risalgono al 13 marzo 2017. Dopo una discussione nel panificio, il dottore Carnovale era stato aggredito e successivamente inseguito fuori dal locale e malmenato. A seguito dell’intervento di alcuni militari della Guardia di finanza, il medico era stato poi condotto in ospedale avendo riportato una lussazione della spalla e contusioni varie giudicate guaribili in 30 giorni. Ascoltato in aula lo scorso anno, aveva raccontato di aver temuto per la propria vita.