Si tratta del titolare di un noto ristorante della città della Piana. Il decesso nella mattinata di venerdì scorso, ma la notizia si è appresa soltanto oggi

Un uomo di 50 anni è deceduto nell’ospedale di Vibo Valentia a causa di un’infezione da meningococco. L’uomo, Giuseppe Iannazzo, titolare di un ristorante a Lamezia Terme, era stato ricoverato 15 giorni fa nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lamezia Terme ed era stato successivamente trasferito nell’unità di Malattie infettive di Vibo.

Nonostante le terapie a cui è stato sottoposto, Iannazzo (foto) è deceduto nella mattinata di venerdì scorso, ma la notizia si è appresa soltanto oggi. (Ansa)