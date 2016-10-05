Il mezzo navale di Sos Mediterranee, che opera in partenariato con Medici senza frontiere, è giunto questa mattina nello scalo vibonese con migranti soccorsi al largo della Libia, di cui 198 i minori. Nove sotto 5 anni, 178 ragazzi non accompagnati e 118 donne sole

E’ giunta nel porto di Vibo Valentia, con a bordo 725 profughi, la Aquarius, nave di Sos Mediterranee che opera in partenariato con Medici senza frontiere.

I migranti sono stati tratti in salvo lunedì scorso mentre si trovavano al largo della Libia, a Nord Ovest di Tripoli. Si tratta di 529 uomini, 191 donne (di cui 118 viaggiano da sole e 10 sono incinte) e 198 minorenni, 178 dei quali non accompagnati.

Tra loro vi sono 9 bambini sotto i 5 anni. Le operazioni di screening sanitario e di sicurezza, visto il numero di persone, proseguiranno per buona parte della giornata. Dei migranti giunti questa mattina nel porto vibonese, 100 resteranno in regione, mentre gli altri verranno indirizzati in strutture d’accoglienza situate in Basilicata, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta, secondo il piano di riparto stabilito dal ministero dell’Interno.

I sanitari accorsi allo sbarco hanno rilevato circa 400 casi di scabbia tra i migranti stremati dalla difficile traversata iniziata a bordo di un barcone di legno prima di essere tratti in salvo. Ci sarebbero anche due sospetti casi di malaria tra i migranti sbarcati. Due donne avrebbero poi denunciato di essere state vittime di violenze sessuali.