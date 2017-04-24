La comunità ha accolto con un commosso abbraccio la bambina reduce da un delicato intervento chirurgico al quale è stata sottoposta al Bambin Gesù di Roma. Il ringraziamento dei genitori

Un anno fa la terribile diagnosi: leucemia. E per i genitori della piccola Bernadette, l’inizio di un calvario fatto di lunghe degenze in ospedale. Ma la fede e la speranza non hanno mai abbandonato Roberto Pititto e sua moglie Maria Concetta.

Nella preghiera hanno trovato il loro conforto e nella vicinanza della comunità di Mileto la loro forza. Quella stessa comunità che ha accolto festosa la notizia della guarigione della piccola. Bernadette, otto anni a giugno, è tornata a casa dopo un’assenza forzata di un anno.

La piccola è reduce da un delicato intervento alla testa effettuato al Bambin Gesù di Roma. Poi è stata trasferita nella clinica Maria Letizia Verga a San Giovanni di Monza da dove è stata dimessa pochi giorni fa. Il suo arrivo a Mileto, è stato salutato con una festa di paese. Erano in tanti a darle il benvenuto. Familiari, amici e compagni di classe. E poi don Mimmo di Carlo, il parroco della basilica di Mileto che ha sempre pregato affinché la piccola guarisse e che al suo arrivo l’ha stretta in un forte e caloroso abbraccio.

Un ritorno alla normalità per i genitori di Bernadette. E oggi che il peggio sembra essere passato, il pensiero di papà Roberto va a tutte le persone che lo hanno sostenuto in quest’anno difficile. Il suo grazie va a don Mimo Di Carlo, al parroco della fondazione di Maria Rifugio delle Anime don Michele Cordiano, a don Francesco Sicari e don Andrea Campennì e al Vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Luigi Renzo. E un grazie, infine, a tutta la comunità di Mileto. «Il loro affetto – dice con riconoscenza e commozione il padre di Bernadette – ci ha aiutati a superare il momento più difficile della nostra vita».