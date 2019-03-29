Il fatto nell’istituto scolastico “Morabito”. Il Comune chiamato a intervenire, lezioni spostate in altre classi

C’è apprensione all’Istituto “Giuseppe Morabito” di Mileto. A causa di una perdita d’acqua verificatasi nei bagni del primo piano, dei corposi frammenti d’intonaco si sono staccati pericolosamente dal tetto di una delle classi ubicate al piano terra dell’edificio scolastico, concludendo la loro corsa sulla cattedra e sul pavimento sottostante. Per fortuna l’increscioso e pericoloso episodio si è verificato in piena notte, a scuola quindi chiusa. Ad accorgersi nella mattinata di ieri del pavimento allagato e dei conseguenti danni causati nel piano sottostante è stato il personale Ata presente nella struttura, al momento dell’entrata in servizio. I dirigenti dell’Istituto comprensivo, di cui la scuola fa parte, hanno prontamente avvertito

il Comune e gli uffici preposti, che dopo i rilievi del caso si sono subito attivati per realizzare i necessari interventi di messa in sicurezza e ripristino delle parti danneggiate. I lavori stanno proseguendo anche nella giornata di oggi. Nel frattempo, le insegnanti e gli alunni interessati da due giorni si ritrovano costretti a svolgere le lezioni in altre aule, ospiti di classi vicine.