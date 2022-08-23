Le fiamme si sono propagate da una casa di via Ospedale nei pressi di piazza Badia. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco

Momenti di panico a Mileto per un incendio che nella tarda serata di ieri ha interessato un’abitazione in pieno centro cittadino, a poche decine di metri da piazza Badia e dalla villa comunale. L’episodio si è verificato intorno alle 22. Ad accorgersi del fumo che fuorusciva copioso dal tetto del fabbricato, ubicato nella via Ospedale, gli stessi proprietari e alcuni abitanti della zona, i quali hanno celermente provveduto a lanciare l’allarme. Sul posto, a svolgere i rilievi del caso e a circoscrivere la zona in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione guidata dal maresciallo Clelia Picascia. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Tra le ipotesi al vaglio, tuttavia, ci sarebbe anche quella che il tutto sia partito da un fulmine abbattutosi qualche ora prima sulla zona. L’intervento dei vigili del fuoco è stato, tuttavia, provvidenziale per fare sì che le fiamme non si propagassero alle abitazioni circostanti e causassero danni ben più gravi a cose o persone. Sul posto, nello specifico, sono entrate in azione tre unità mobili del comando provinciale di Vibo Valentia, le quali si sono prodigate fino a notte inoltrata per domare l’incendio e scongiurare ulteriori pericoli.