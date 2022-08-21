Tutti gli articoli di Cronaca
Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente che ieri pomeriggio si è verificato in una stazione di carburanti di via Lacquari a Vibo Valentia. Pe cause ancora in corso di accertamento, un motorino mentre faceva rifornimento di benzina è andato a fuoco. Miracolosamente illeso il proprietario del mezzo, un ragazzo di 15 anni di San Gregorio d’Ippona che è riuscito prontamente ad allontanarsi da luogo dell’incendio ed a mettersi in salvo. Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale.