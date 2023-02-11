L’attività investigativa è stata svolta dai carabinieri del Norm di Soverato. In quattro in carcere e altrettanti ai domiciliari

Ci sono anche i gemelli Cosimo Franzè e Damiano Franzè, di 22 anni, di Serra San Bruno, fra gli arrestati dell’operazione antidroga scattata ieri nel Soveratese e a Guardavalle con il coordinamento della Procura di Catanzaro. Gli altri arrestati finiti in carcere sono: Giuseppe Carioti, 21 anni, di Guardavalle, e Nicola Chiefari, 21 anni, di Soverato. Ai domiciliari: Vincenzo Celia, 23 anni, di Montepaone, Ali Chalbi, 20 anni, tunisino domiciliato a Isca sullo Ionio, Antonio Migale, 35 anni, di Montauro, Amodio Christian Tucci, 20 anni, di Isca sullo Ionio. Secondo l’attività investigativa svolta dai carabinieri del Norm di Soverato, la sostanza stupefacente (marijuana e hashish) veniva reperita a Guardavalle ed a Serra San Bruno per poi essere smerciata in diverse zone del Catanzarese, mentre i luoghi di occultamento sono stati individuati in quattro depositi siti a Isca sullo Ionio, Serra San Bruno, Petrizzi e Montepaone. Fondamentali per le indagini le intercettazioni. Fra i pusher utilizzati, anche tre ragazzi minorenni portati negli appositi istituti per i minori.

