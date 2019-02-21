Il 45enne di Ionadi è coinvolto nell’operazione “Mediterraneo” con elementi del clan Molè di Gioia Tauro

La seconda sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso proposto dai difensori di Domenic Signoretta, 45 anni, di Ionadi – avvocati Valerio Spigarelli e Francesco Sabatino – ed ha ordinato un nuovo processo di secondo grado nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Mediterraneo”.

Il 13 novembre 2017, Domenic Signoretta era stato condannato a 12 anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria in quanto ritenuto responsabile di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con il clan Molè di Gioia Tauro. La Cassazione ha annullato con rinvio con riferimento all’aggravante dell’agevolazione del clan mafioso dei Molè e sarà pertanto necessario un nuovo processo di secondo grado. Domenic Signoretta viene ritenuto l’armiere del boss Pantaleone Mancuso, detto “l’Ingegnere”. LEGGI ANCHE: ESCLUSIVO | ‘Ndrangheta: “guerra” fra i Mancuso, i perché della fuga del boss in Argentina

