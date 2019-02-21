Tutti gli articoli di Cronaca
La seconda sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso proposto dai difensori di Domenic Signoretta, 45 anni, di Ionadi – avvocati Valerio Spigarelli e Francesco Sabatino – ed ha ordinato un nuovo processo di secondo grado nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Mediterraneo”.
Il 13 novembre 2017, Domenic Signoretta era stato condannato a 12 anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria in quanto ritenuto responsabile di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con il clan Molè di Gioia Tauro. La Cassazione ha annullato con rinvio con riferimento all’aggravante dell’agevolazione del clan mafioso dei Molè e sarà pertanto necessario un nuovo processo di secondo grado. Domenic Signoretta viene ritenuto l’armiere del boss Pantaleone Mancuso, detto “l’Ingegnere”. LEGGI ANCHE: ESCLUSIVO | ‘Ndrangheta: “guerra” fra i Mancuso, i perché della fuga del boss in Argentina
‘Ndrangheta: condannato l’armiere del boss Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”