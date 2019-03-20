Oltre 400 gli anni di carcere inflitti in primo grado nel processo in abbreviato nato dall’operazione “Stammer”. Cocaina importata dai clan vibonesi, reggini, lametini e crotonesi con diramazioni in mezzo mondo

E’ stato fissato per il 2 maggio prossimo il processo d’Appello nato dall’operazione contro il narcotraffico internazionale denominata “Stammer”. Si tratta del troncone del processo celebrato con rito abbreviato giunto a sentenza in primo grado il 24 luglio del 2018 dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro, Paolo Mariotti. Questo il verdetto di primo grado: 20 anni per Francesco Ventrici, di 46 anni, di San Calogero, residente a Bentivoglio (Bo), broker internazionale della cocaina e già condannato nelle operazioni “Decollo” e “Due torri connection” (16 anni la richiesta del pm); 8 anni Oksana Verman, di 43 anni, ucraina residente a Vibo Valentia, da febbraio collaboratrice di giustizia (3 anni la richiesta di pena); 20 anni Rosario Arcuri, detto “Saro il vecchio”, di 66 anni, di Rosarno (16 anni la richiesta di pena); 9 anni Massimiliano Bufalini, di 43 anni, di Supino (Fr) (9 anni chiesti dal pm); 4 anni Francesco Buonvicino, di 48 anni, di Mesoraca (8 anni chiesti dal pm); 9 anni Antonino Cannizzaro, di 52 anni, di Rosarno (12 anni la richiesta di pena); 9 anni Gregorio Cannizzaro, di 52 anni, di Rosarno (12 anni la richiesta di pena); 12 anni Giuseppe Capano, di 50 anni, di Vibo Valentia, residente a Breno (BS) (12 anni la richiesta del pm); 9 anni per Wael Chanboura, di 38 anni, libanese, residente a Forlì(10 anni la richiesta di pena); 7 anni e 6 mesi Rocco Cutrì, di 38 anni, di Sinopoli (Rc), ma dimorante ad Aprilia (Lt, 12 anni chiesti dal pm); 9 anni Pasquale Feroleto, di 45 anni, di Lamezia Terme (stessa pena chiesta dal pm);

17 anni Antonino Fogliaro, di 43 anni, di Mileto, residente a Reggio Calabria (13 anni chiesti dal pm); 12 anni Domenico Iannello, di 42 anni, di Mileto (16 anni chiesti dal pm); 20 anni Giuseppe Iannello, di 30 anni, di San Calogero (18 anni la richiesta di pena); 20 anni Domenico Lentini, di 52 anni, di Oppido Mamertina (Rc), residente a San Marcello Pistoiese (16 anni la richiesta di pena); 6 anni e 4 mesi anni Aurelio Mandica, di 39 anni, originario di Messina ma residente a Frosinone (9 anni la richiesta di pena); 6 anni e 4 mesi anni Luigi Mannarino, di 34 anni, di Mesoraca (9 anni la richiesta di pena); 17 anni per Giuseppe Mercuri, di 60 anni, di San Calogero (14 anni la richiesta di pena); 3 anni e 6 mesi Carlo Mussari, di 43 anni, di Marcedusa (chiesti 10 anni); 8 anni e 4 mesi Giuseppe Vittorio Petullà, di 61 anni, di Mileto, residente a Carate Brianza (14 anni la richiesta del pm); 20 anni per Salvatore Pititto, di 52 anni, di Mileto (20 anni la richiesta del pm); 7 anni e 6 mesi Massimo Polito, di 36 anni, di Mileto (7 anni la richiesta); 9 anni e 6 mesi per Calogero Rizzuto, di 67 anni, di Palermo (10 anni la richiesta del pm); 7 anni e 4 mesi per Francesco Serrao, di 52 anni, di Mesoraca (chiesti 10 anni); 12 anni e 2 mesi per Domenico Stagno, di 53 anni, di San Calogero, residente a Sala Bolognese (chiesti 10 anni); 20 anni per Filippo Fiarè, di 63 anni, boss di San Gregorio d’Ippona (chiesti 16 anni); 20 anni per Salvatore Paladino, di 61 anni, di Rosarno (18 anni la richiesta del pm); 10 anni e 6 mesi Antonio Ruggiero, di 42 anni, di Vibo Valentia (10 anni la richiesta); 14 anni e 8 mesi Fortunato Baldo, di 25 anni, di Mileto (chiesti 15 anni); 12 anni Enzo Messina, di 53 anni, di San Pietro Casale (chiesti 12 anni); 8 anni Mariantonia Mesiano, di 49 anni, di Mileto (chiesti 13 anni); 10 anni Giuseppe Pititto, di 28 anni, di Mileto; 10 anni Giuseppe Grimaldi, di 39 anni, di Mesoraca (chiesti 12 anni); 9 anni e 6 mesi Angelo Rizzuto, di 36 anni, di Palermo (chiesti 6 anni); 8 anni e 4 mesi Michele Villì, di 44 anni, di Milano (chiesti 8 anni); Anna Palazzo, 5 anni, di Palermo (chiesti 6 anni).

L’inchiesta è scattata il 24 gennaio 2017 su indagini condotte sul campo dal Nucleo di polizia tributaria e dal Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro.

Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di aver preso parte a diverse importazioni di cocaina dal Sudamerica. Le indagini hanno in particolare consentito di disarticolare un’organizzazione estremamente complessa, composta da diversi sodalizi criminali, riconducibili ai clan Fiarè di San Gregorio d’Ippona, Pititto-Iannello e Galati di Mileto ed al gruppo egemone a San Calogero facente capo al broker della cocaina Francesco Ventrici, con la sostanziale partecipazione di alcuni clan della Piana di Gioia Tauro e della provincia di Crotone. Clan calabresi assolutamente a loro agio nel contrattare direttamente con i Cartelli sudamericani l’importazione anche di 8.000 (ottomila) chili di cocaina. Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati: Francesco Schimio, Giuseppe Bagnato, Francesco Sabatino, Giuseppe Monteleone, Giovanni Vecchio, Leopoldo Marchese, Francesco Muzzopappa, Michelangelo Miceli, Antonio Porcelli, Guido Contestabile, Salvatore Staiano, Valentina Natale, Nicola Cantafora, Sergio Rotundo, Gregorio Viscomi, Gianfranco Giunta, Vincenzo Cicino, Mario Santambrogio, Luigi Gullo, Rocco Romellano, Carmen Di Meo, Fausto Bruzzese, Gabriele Bordoni, Salvatore Iannone, Calogero Vella, Pietro Sammarco, Stafania Pattarello, Giacomo Curti, Marco Rocca, Pasquale Cirillo, Massimo Titi, Davide Cariola, Salvatore Cerra, Mario Virgillitto, Giuseppe Alvaro, Gabriele Bordoni, Anna Maria Pisano, Michele Novella, Francesco Gigliotti, Giuseppe Spaziani. LEGGI ANCHE: Narcotraffico: inchiesta “Stammer 2”, chieste 24 condanne

