Coinvolti vibonesi, reggini e colombiani. Avrebbero gestito un vasto traffico di cocaina con il Sud America. La raffineria scoperta a Panaia di Spilinga

Sentenza di secondo grado per il processo con rito abbreviato nato dall’operazione antidroga denominata “Overing” contro il narcotraffico internazionale di cocaina. La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato il verdetto di primo grado nei confronti di Domenico Cino, 65 anni, di Spilinga, condannato a 16 anni, mentre 15 anni ed 8 mesi è invece la condanna per Fabrizio Cortese, 46 anni di San Gregorio d’Ippona, e 14 anni ed 8 mesi il verdetto per il fratello Francesco Cortese, di 49 anni, pure lui di San Gregorio d’Ippona.

Queste le altre condanne: 3 anni e 4 mesi per Saverio Patania di 42 anni, di Stefanaconi (in primo grado era stato condannato a 5 anni); 5 anni e 8 mesi per Domenico Trimboli, 64 anni, di Platì, dal 2015 collaboratore di giustizia e ritenuto uno dei più grandi broker della cocaina al servizio della ‘ndrangheta; 7 anni e 4 mesi per Rocco Logozzo, 50 anni, di Marina di Gioiosa Jonica (8 anni in primo grado); 4 anni e 18mila euro di multa Salvatore Jacopetta, 60 anni, di Gioiosa Jonica (assolto in primo grado); 4 anni, 4 mesi e 18.600,00 euro di multa per Roberto Piras, 75 anni, di La Spezia; 6 anni Elio Dell’Unto, 67 anni di Aprilia (Lt); 4 anni Agostino Di Barbora, 55 anni di Mortegliano; 4 anni per il colombiano Bernardo Piritoba Garnica; 5 anni Alberto Tabares.

Assolti come in primo grado: Giuseppe Foti, 41 anni, di Stefanaconi; Tommaso Loccisano, 46 anni di Marina di Gioiosa Jonica; Claudio Timperi, 55 anni, di Fiumicino. La Corte d’Appello, presieduta dal giudice Loredana De Franco, ha anche applicato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni a Roberto Piras e Salvatore Jacopetta. Tutti gli imputati erano accusati di aver importato diversi chili di cocaina nel territorio italiano dal Sud America con un accordo fra vibonesi e reggini per la ripartizione dei ruoli e la suddivisione dei guadagni.

L’operazione era stata condotta dal Ros di Catanzaro e nasce da un troncone della più nota operazione “Decollo” del 2004. La raffineria per la cocaina era stata scoperta in un casolare di campagna a Panaia di Spilinga di proprietà del vibonese Domenico Cino. Nel corso delle indagini, i carabinieri del Ros sono arrivati a sequestrare sino a 600 chili di cocaina, sbarcata in diversi porti, fra i quali anche quello di Gioia Tauro. La scelta del rito abbreviato ha comportato lo sconto di pena di un terzo. Nel collegio di difesa gli avvocati: Sergio Rotundo, Mariantonietta Iorfida, Giovanni Oliverio, Vincenzo Cicino. LEGGI ANCHE: Narcotraffico: operazione “Overing”, 8 condanne e 9 assoluzioni a Vibo

