<p>Annullata con rinvio dalla sesta sezione penale della<strong> Cassazione</strong> <strong>l'ordinanza di custodia cautelare in carcere</strong> nei confronti di <strong>Gianluca Pititto, 22 anni, di Mileto</strong>, coinvolto nel marzo scorso nell'operazione <strong>"Stammer 2 Melina"</strong> con l'accusa di narcotraffico internazionale. In accoglimento di un ricorso degli avvocati, Giovanni Aricò, Giuseppe Monteleone e Gianfranco Giunta, la Suprema Corte ha deciso che sull'ordinanza dovrà pronunciarsi una nuova sezione del Tribunale del Riesame di Catanzaro, naturalmente seguendo le direttrici imposte dalla Cassazione. <strong>Gianluca Pititto</strong> – figlio di Salvatore Pititto, già condannato a 20 anni quale capo promotore del narcotraffico – era stato arrestato una prima volta il 24 gennaio 2017 nell'ambito della prima parte <strong>dell'inchiesta "Stammer"</strong> condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della <strong>Dda di Catanzaro.</strong> 

<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-27299"></div>

In questo caso gli veniva contestato di aver preso parte ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, concorrendo nell'importazione di <strong>dieci chili di cocaina</strong> dal Sud America con l'aggravante delle finalità mafiose. Al termine del processo con rito abbreviato, il 24 luglio scorso, <strong>Gianluca Pititto è stato però assolto</strong> con formula piena dal gup distrettuale. Ora, quindi, l'annullamento con rinvio della nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere in accoglimento del ricorso degli avvocati Monteleone, Giunta e Aricò. Il Tribunale del Riesame aveva invece confermato le accuse, ritenendo Gianluca Pititto partecipe a<strong>ll'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico</strong>, con l'acquisto di sostanza stupefacente ospitando anche alcuni albanesi coinvolti nel narcotraffico. L'operazione Stammer 2 mira a far luce sia sul narcotraffico di cocaina con il <strong>Sud America,</strong> sia sul traffico di marijuana con <strong>l'Albania. </strong></p>