Si trovava ai domiciliari per l’operazione “Stammer 2”. E’ indagato anche per la scomparsa di Francesco Vangeli, il giovane di Scaliti di Filandari di cui non si hanno notizie dal 9 ottobre

Torna in carcere Antonio Prostamo, 29 anni, di San Giovanni di Mileto, che si trovava agli arresti domiciliari in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare per narcotraffico nell’ambito dell’operazione della Dda di Catanzaro denominata “Stammer 2”. L’aggravamento della misura è stato deciso dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia, in accoglimento di una richiesta in tal senso avanzata dal pm Antonio De Bernardo in quanto Antonio Prostamo si sarebbe reso protagonista di alcune violazioni sotto il regime della detenzione domiciliare.

Fra le contestazioni, anche l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, per aver offeso due carabinieri durante un controllo. Antonio Prostamo è attualmente indagato, insieme al fratello Giuseppe, anche per la scomparsa di Francesco Vangeli, il 26enne di Scaliti di Filandari scomparso il 9 ottobre scorso. Antonio Prostamo in particolare, avrebbe avuto un flirt con la fidanzata di Francesco Vangeli in una fase di crisi della coppia. Ed è qui che, secondo gli inquirenti, si celerebbe il movente di questo ennesimo caso di “lupara bianca” consumatosi nel Vibonese. LEGGI ANCHE: Il corpo di Francesco Vangeli non si trova, interrotte le ricerche nel fiume – Video

