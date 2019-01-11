L’uomo dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente di genere vietato. Il tutto è stato sequestrato dai carabinieri e avviato allo smaltimento

Risponderà dei reati di detenzione illegale di materiale esplodente del tipo non consentito, ricettazione e omessa denuncia di materiale esplodente, il ristoratore che questa mattina ha ricevuto la visita della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Vibo Valentia e del Nucleo Cinofili dello Squadrone Cacciatori Carabinieri Calabria. La perquisizione, finalizzata alla ricerca di armi e materiale esplodente, estesa anche all’abitazione di F. R., 43 anni, residente a Ionadi, titolare di un ristorante-pizzeria del posto, conduceva al rinvenimento di 2 sfere da mortaio artigianali tipo bomba kl 4 calibro 75 mm prive di marchio Ce, 2 sfere da mortaio artigianali denominate is6-2000 del peso netto di prodotto attivo 800 grammi, una batteria pirotecnica a tubi cat. f2 denominata “Idra” del peso netto di 490 grammi, 28 mortai di varia lunghezza e diametro. Gli investigatori stanno tentando di scoprire se detto materiale esplodente fosse destinato a soddisfare le richieste di clienti che richiedevano l’esplosione di fuochi d’artificio per le loro occasioni speciali o semplicemente rimanenze della notte di San Silvestro. Il tutto, debitamente messo in sicurezza da personale del Nucleo Artificieri Carabinieri di Catanzaro, appositamente giunto per l’esigenza, è stato sottoposto a sequestro ed affidato a ditta specializzata per lo smaltimento.