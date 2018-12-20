Si rinnova anche quest'anno l'evento benefico: allegria, doni e dolciumi sono stati consegnati ai bambini ricoverati in ospedale. Analoga iniziativa a Catanzaro

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, il gruppo Pubbliemme-LaC ha voluto donare un sorriso e un po’ di allegria ai piccoli pazienti degli ospedali calabresi. Su iniziativa dell’editore Domenico Maduli e del direttore generale Maria Grazia Falduto infatti, il direttore responsabile di LaC Tv Cristina Iannuzzi, la conduttrice di LaC Salute Rossella Galati e il direttore di rete Franco Cilurzo, accompagnati da una squadra di colorati e simpatici clown, hanno fatto visita ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria, chirurgia pediatrica e oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e del reparto di pediatria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. In un clima di festa, i piccoli degenti e i loro genitori hanno accolto con gioia l’iniziativa lasciandosi coinvolgere in giochi e divertenti gag. Una esperienza che anche quest’anno si è rivelata emozionante e piena di significato che è stata molto apprezzata anche dai direttori dei reparti Giuseppe Raiola, Domenico Salerno, Maria Concetta Galati e Salvatore Bragò. Un modo per portare in corsia un po’ di conforto e allegria perché, seguendo gli insegnamenti di Papa Francesco «bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore». Tante storie, bambini con problemi più o meno gravi che lottano quotidianamente per difendere il dono più prezioso, la vita; accanto a loro, genitori che fanno di tutto per vedere il sorriso sul volto dei loro piccoli. Ed è a questi piccoli e grandi eroi che va il nostro pensiero e l’augurio, da parte di tutto il network, di un Santo e sereno Natale, nella speranza che quegli occhi pieni di luce possano continuare a brillare e che i loro sogni possano diventare realtà. A questa iniziativa sarà dedicata una puntata speciale di LaC Salute dal titolo “Natale in corsia” che andrà in onda mercoledì 26 dicembre alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv e in streaming sul sito www.lactv.it