Requisitoria della Dda di Torino dinanzi al Tribunale di Asti anche per altri imputati provenienti dal Vibonese, collegati ai Bonavota e da anni radicati in Piemonte e Lombardia

I pm della Dda di Torino Paolo Toso e Monica Abbatecola hanno chiesto al Tribunale collegiale di Asti condanne complessive per 302 anni di reclusione nel processo nato dall’operazione antimafia Carminius contro i clan De Fina e Arone di Sant’Onofrio, da anni residenti a Carmagnola e nella cintura a sud di Torino e collegate al clan Bonavota, sempre di Sant’Onofrio. Nell’inchiesta sono coinvolti anche numerosi “colletti bianchi” tra cui Mario Burlò, imprenditore dell’otusourcing, già sponsor con le sue aziende di numerose società di calcio, basket e hockey.



Queste le richieste di condanna per gli imputati del Vibonese residenti al Nord: 21 anni e 3 mesi Francesco Arone, di 60 anni, di Sant’Onofrio; 17 anni per Salvatore Arone, di 61 anni, di Sant’Onofrio;12 anni e 6 mesi Antonio Arone, di 39 anni; 14 anni e 3 mesi Raffaele Arone, di 46 anni; 4 anni Domenico Cichello, detto “Salvatore, 39 anni, di Vibo, residente a Varedo (Mb); 17 anni Antonino De Fina, di Sant’Onofrio, di 55 anni, detenuto a Vighera; 12 anni Nicola De Fina, di 55 anni, di Sant’Onofrio, detenuto a Voghera; 14 anni Nazzareno Fratea, di 67 anni, di San Costantino Calabro; 13 anni e 3 mesi Francesco Santaguida, di 43 anni, di Sant’Onofrio.

Francesco Santaguida (già condannato in passato per narcotraffico nella storica operazione “Stupor Mundi” della Dda di Reggio Calabria) è figlio dell’ex vicepresidente del Consiglio comunale di Sant’Onofrio, Fortunato Santaguida, consigliere comunale con deleghe allo Sport ed al Volontariato, eletto nelle amministrative del 2016 con la lista “Tre Spighe”. [Continua in basso]

Le altre richieste della Dda di Torino sono state così formulate: Antonino Buono, di Palermo: 15 anni e 4 mesi; Mario Burlò (concorso esterno in associazione mafiosa): 12 anni; Enza Colavito: 11 anni; Ivan Corvino: 12 anni; Carmelo Costa, di Gioiosa Jonica: 12 anni e 6 mesi; Rocco Costa: 12 anni; Carlo De Bellis: 14 anni; Francesco Franzè: assoluzione per non aver commesso il fatto; Daniele Interrante, di Milano: 4 anni; Alessandro Longo, di Polistena, residente a Carmagnola: 15 anni e 6 mesi; Andrea Perri: 2 anni; Angiolino Petullà: 14 anni; Antonio Pilutzu, di Carignano: 12 anni; Antonio Pizzonia, di Torino: 6 anni e 8 mesi; Marco Podda: 4 anni; Roberto Rampulla, di Sanremo: 6 anni e 8 mesi; Roberto Rosso, ex assessore della Regione Piemonte (accusato di voto di scambio ed ex aderente a Fratelli d’Italia, partito dal quale è stato espulso): 11 anni; Antonio Saraco: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Nel processo sono confluite anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vibonesi Andrea Mantella, Raffaele Moscato e Francesco Costantino.

Le ipotesi di reato vanno dall’associazione a delinquere di stampo mafioso all’intestazione fittizia di beni per eludere le misure di prevenzione, dalle false fatturazioni alla truffa sino alle minacce con l’aggravante del metodo mafioso. L’associazione sarebbe stata dedita a commettere reati in materia di armi, stupefacenti, riciclaggio e spendita di denaro falso, acquisendo in modo diretto il controllo di attività economiche nel settore edilizio, della ristorazione, dei bar, dei trasporti e del commercio di automobili. Il tutto attraverso l’intestazione fittizia di società e il controllo del settore delle macchinette da gioco.



** AGGIORNAMENTO: Le condanne e le assoluzioni



Questa la sentenza del Tribunale di Asti: Antonio Arone assolto; Francesco Arone 18 anni e 6 mesi (assolto per alcuni capi d’accusa); Raffaele Arone 15 anni e 6 mesi (assolto per alcuni capi d’accusa); Salvatore Arone 17 anni e 9 mesi (assolto per alcuni capi d’accusa); Antonino Buono assolto con scarcerazione immediata, Mario Burlò 7 anni; Domenico Cichello detto Salvatore 2 anni e 6 mesi; Enza Colavito 4 anni e 6 mesi (assolta per alcuni capi d’accusa); Ivan Corvino 8 anni (assolto per alcuni capi d’accusa); Carmelo Costa assolto per non aver commesso il fatto; Rocco Costa assolto per non aver commesso il fatto; Antonino De Fina 14 anni; Carlo De Bellis 8 anni e 6 mesi; Nicola De Fina assolto con scarcerazione immediata; Francesco Franzè assolto; Nazareno Fratea 14 anni; Daniele Interrante 1 anno e 9 mesi; Alessandro Longo assolto scarcerazione immediata; Andrea Perri assolto; Angiolino Petullà 14 anni e 9 mesi (assolto per alcuni capi d’accusa); Antonio Pilutzu 8 anni; Antonio Pizzonia assolto per non aver commesso il fatto; Marco Podda 2 anni; Roberto Rampulla assolto in quanto il fatto non sussiste; Roberto Rosso 5 anni; Francesco Santaguida assolto per alcuni capi di accusa e condannato a 1 anno e 9 mesi; Antonio Saraco assolto per non aver commesso il fatto; Umberto Ventrice assolto.

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta, Mantella: «In Piemonte come in Calabria, dove ci sono i Bonavota si fa l’Affruntata»

‘Ndrangheta: inchiesta contro il clan Bonavota-Arone, i nuovi indagati e i legami insospettabili

‘Ndrangheta: “Carminius”, Santaguida resta in carcere