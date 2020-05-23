A causa dell’emergenza coronavirus, formati due autonomi fascicoli processuali. Gli imputati in totale sono 57 fra i quali anche due finanzieri ed esponenti dei Mancuso

Stralciata la posizione di dieci imputati comparsi dinanzi al gup distrettuale, Paola Ciriaco, per l’udienza preliminare dell’operazione “Rimpiazzo” contro il clan dei Piscopisani ed alcuni esponenti del clan Mancuso. Rilevata la necessità di evitare assembramenti per l’emergenza legata al coronavirus, il gup ha deciso che l’udienza procederà con una trattazione separata per dieci imputati detenuti (fra carcere e domiciliari) la cui posizione è stata quindi stralciata da quelli degli altri 47 imputati che si trovano invece a piede libero. E’ stata così confermata la celebrazione dell’udienza per il 5 giugno prossimo nei confronti di: Michele Fiorillo, 34 anni, alias “Zarrillo”; Giuseppe Salvatore Galati, 56 anni, detto “Pino”; Nazzareno Galati, 30 anni; Rosario Battaglia, 35 anni, uno dei vertici del locale di Piscopio; Giovanni Battaglia, 36 anni; Nazzareno Fiorillo, 54 anni, detto “U Tartaru”, di Piscopio, indicato quale capo società; Rosario Fiorillo, 30 anni, detto “Pulcino”; Francesco La Bella, 46 anni; Giuseppe Brogna, 62 anni. Tali imputati sono tutti di Piscopio, ai quali si aggiunge Stefano Farfaglia, 36 anni, residente a San Gregorio d’Ippona. [Continua dopo la pubblicità]

Formato un autonomo fascicolo processuale nei confronti degli altri 47 imputati (fatti salvi successivi provvedimenti di riunione per la trattazione unitaria del processo) che dovranno invece comparire il 5 ottobre per la trattazione dell’udienza preliminare. Si tratta di: Benito La Bella, 32 anni, di Piscopio; Nicola Barba, detto “Cola”, 68 anni, di Vibo Valentia, residente a Bivona; Salvatore Vita, 44 anni, di Vibo Marina (già condannato per l’operazione “Lybra”); Nazzareno Colace, 55 anni, di Portosalvo; Angelo David, 36 anni, di Piscopio; Ippolito Fortuna, 59 anni, di Vibo Marina (già coinvolto nell’operazione antidroga “Stammer 2”); Francesco Tassone, 42 anni, imprenditore agricolo residente a Vibo; Francesco D’Ascoli, 48 anni, di Vibo Marina;

Francesco Felice, 26 anni, di Piscopio; Francesco Fortuna, 25 anni, di Vibo Marina; Maria Concetta Fortuna, 61 anni, di Piscopio; Sacha Fortuna, 40 anni, di Vibo, residente nel Bolognese (fratello di Davide Fortuna, ucciso nel 2012 sulla spiaggia di Vibo Marina); Nazzareno Fortuna, 30 anni, di Piscopio; Giovanni Giardina, 41 anni; Mario Loiacono, 38 anni, di Vibo Marina; Cosmo Michele Mancuso, 70 anni, di Limbadi; Pantaleone Mancuso, 58 anni, detto “Scarpuni”, di Limbadi, residente a Nicotera Marina; Nazzareno Pannace, 30 anni, di Vibo ma domiciliato a Bologna; Francesco Popillo, 34 anni, di Vibo ma residente a Bologna;

Francesco Romano, 33 anni, di Briatico; Gaetano Rubino, 39 anni, di Ficarazzi (Pa); Pierluigi Sorrentino, 29 anni, di Vibo Marina; Michele Staropoli, 53 anni, di Piscopio; Caterina Cutrullà, 42 anni, residente a Rioveggio, in provincia di Bologna (moglie dell’arrestato Sacha Fortuna); Domenico D’Angelo, 57 anni, di Piscopio; Giuseppe D’Angelo, 46 anni, di Piscopio; Nazzareno Felice, 59 anni, di Piscopio; Nicola Finelli, 39 anni, di Vibo Marina; Marco Fiorillo, 32 anni, di Piscopio; Michele Fiorillo, 33 anni; Pasquale Fiorillo, 31 anni, di Piscopio; Michele Fortuna, 35 anni, di Piscopio; Giuseppe Lo Giudice, 41 anni, di Piscopio; Tommaso Lo Schiavo, 59 anni, di Piscopio; Raffaella Mantella, 46 anni, di Vibo Valentia; Michele Silvano Mazzeo, 49 anni, di Mileto;

Giuseppe Merlo, 46 anni, di Piscopio; Saverio Merlo, 42 anni, di Piscopio; Raffaele Moscato, 34 anni, di Vibo Marina, collaboratore di giustizia; Simone Prestanicola, 42 anni, di Piscopio; Michele Suppa, 28 anni, di Vibo Valentia; Annarita Tavella, 33 anni, di Vibo Valentia; Gianluca Tavella, 50 anni, di Vibo; Leonardo Vacatello, 51 anni, di Vibo Marina; Luigi Zuliani, 49 anni, di Piscopio; il finanziere Giovanni Tinelli, 43 anni, di Trieste, Mariano Natoli, 51 anni, di Termini Imerese, anche lui finanziere in forza al Reparto operativo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, e Luigi Maccarone, 42 anni, di Limbadi, accusato di concorso in tentata estorsione con Rosario Battaglia e Raffaele Moscato e Salvatore Carnovale, 41 anni, di Piscopio.

L’accusa principale per quasi tutti gli imputati è quella di associazione mafiosa per aver fatto parte del clan dei Piscopisani al cui vertice vengono collocati Nazzareno Fiorillo, Giuseppe Galati, Michele Fiorillo, Rosario Battaglia e Rosario Fiorillo. La Dda di Catanzaro ha chiesto però anche il rinvio a giudizio per esponenti di spicco del clan Mancuso come Cosmo Michele Mancuso ed il nipote Pantaleone Mancuso, detto “Scarpuni”.

Hanno preannunciato richiesta di processo con rito abbreviato (che consente uno sconto di pena pari ad un terzo in caso di condanna): Rosario Fiorillo, Giovanni Battaglia, Michele Fiorillo, di 34; Nazzareno Fiorillo, di 54; Francesco La Bella, Salvatore Giuseppe (Pino) Galati, tutti di Piscopio.

Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati: Sergio Rotundo, Antonio Porcelli, Giuseppe Di Renzo, Michelangelo Miceli, Leopoldo Marchese, Diego Brancia, Giovanni Vecchio, Letteria Porfidia, Francesco Muzzopappa, Guido Contestabile, Gregorio Viscomi,

Walter Franzè, Salvatore Staiano, Francesco Gambardella, Francesco Sabatino, Luigi La Scala, Gabriele Bordoni, Gaetano Scalamogna, Maria Grazia Pianura, Michelina Suriano, Francesco Lione, Giuseppe Bagnato, Mario Murone, Luca De Fazio, Piera Farina, Domenico Anania, Antonio Turrisi, Rosa Giorno, Emanuele Papaleo, Gabriele D’Ottavio, Massimo Biffa, Francesco Calabrese, Giovambattista Puteri, Annalisa Pisano (legale del collaboratore Moscato), Sergio Mangiavillano, Antonio Rocco, Giosuè Monardo, Annalisa Pisano, Adele Manno, Giacinto Inzillo, Fabio Mirenzio, Giuseppe Pasquino, Nazzareno Latassa, Pasquale Grillo, Attilio Matacera, Alice Massara, Vianello Valerio Accorretti, Antonio Turrisi, Giuseppe Trimboli, Domenico La Blasca.