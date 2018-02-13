Uno degli imputati è lo zio dello sposo atterrato in elicottero a Nicotera. Confiscati alcuni beni ad un 56enne di Sorianello

Sentenza della Corte d’Appello di Torino per due vibonesi coinvolti in uno stralcio dell’operazione denominata “Colpo di Coda”, scattata nel 2012. Assolto Beniamino Gallone, 38 anni, detto “Benny”, originario di Gioia Tauro, residente a Chivasso ma collocato, sulla scorta di una nota dei carabinieri di Nicotera Marina, come “vicino ai noti esponenti del sodalizio criminale dei Mancuso di Limbadi”.

Per quanto attiene invece alla posizione di Salvatore Cavallaro, 56 anni, di Sorianello, residente a Livorno Ferraris (Vc), la Corte ha disposto la restituzione di alcuni beni sequestrati il 18 ottobre 2012, mentre per altri è stata disposta la confisca.

Accogliendo le argomentazioni degli avvocati Contestabile e Laganà, la Corte ha ritenuto l’assenza di elementi idonei per collocare Beniamino Gallone all’interno del “locale” di Livorno Ferraris (Vc) che ne avrebbe “sponsorizzato” la candidatura a consigliere comunale di Chivasso nel 2011. A carico di Gallone anche l’ipotesi di intestazione fittizia di beni.

Salvatore Cavallaro, detto “Turi”, 56 anni, di Sorianello, era invece accusato originariamente di far parte del “locale” di ‘ndrangheta di Livorno Ferraris (Vc). La sentenza della Corte d’Appello di Torino arriva dopo un precedente annullamento con rinvio ad opera della Cassazione.

Beniamino Gallone – in primo grado condannato a 7 anni – è lo zio di Antonio Gallone, salito alle ribalte delle cronache per il matrimonio in elicottero a Nicotera unitamente alla sposa Aurora Spasari.

