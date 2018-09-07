<p>Torna libero senza alcuna misura il <strong>boss di San Gregorio d’Ippona Rosario Fiarè</strong>, 70 anni, detenuto nel carcere di Torino dove si trovava per scontare un cumulo di pene per <strong>associazione mafiosa, violenza sessuale</strong> di gruppo,<strong> violenza privata</strong> e violazione della sorveglianza speciale con fine pena nel 2025. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha infatti disposto la <strong>provvisoria sospensione della pena</strong> inflitta dalla Corte d’Appello di Catanzaro che ha condannato <strong>Rosario Fiarè a 8 anni e 6 mesi per violenza sessuale di gruppo</strong> e violenza privata dopo essersi procurato giovani donne italiane, bulgare e magrebine, attirandole nel Vibonese con la prospettiva di un lavoro per poi chiedere loro delle prestazioni sessuali. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-24676"></div>\n\nLa decisione del Tribunale di Sorveglianza arriva a causa delle <strong>gravi condizioni di salute di Rosario Fiarè</strong>, soggetto <strong>attualmente in coma</strong> e che si trova ricoverato in ospedale a Torino. Una situazione talmente grave quella di<strong> Rosario Fiarè</strong> (difeso dagli avvocati Francesco Stilo e Cristian Scaramozzino) che, ad avviso del Tribunale di Sorveglianza, <strong>non è in grado di percepire l’effetto della pena che sta scontando</strong> e da qui il differimento della sua esecuzione e la sua scarcerazione per consentirgli di curarsi. Per ottenere il differimento della pena era pendente anche un ricorso in Cassazione promosso dall’avvocato Paola Stilo. <strong>Rosario Fiarè,</strong> già condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa quale <strong>capo e fondatore dell’omonimo clan di San Gregorio d’Ippona,</strong> è ritenuto uno dei <strong>massimi esponenti della ‘ndrangheta</strong> del Vibonese. Un personaggio capace di <strong>dialogare alla pari con i Mancuso</strong> di Limbadi e di dettare “legge”, dal suo “feudo” di San Gregorio d’Ippona, nelle dinamiche criminali di un’intera provincia. <span style="text-decoration: underline;"><strong>LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/11616-prescrizione-boss-rosario-fiare-vibo-sangregorio/">Appropriazione indebita, prescrizione per il boss Rosario Fiarè</a></strong></span></p>\n\n \n\n<p><span style="text-decoration: underline;"></span><strong style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/7125-ndrangheta-vibo-mantella-outset-razionale-pugliese-operazione/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">‘Ndrangheta: gli incontri “riservati” fra Andrea Mantella e il boss Razionale</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/5428-ndrangheta-sorveglianza-speciale-saverio-razionale-vibo-sangregorio-vibonese/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">‘Ndrangheta: revocata sorveglianza speciale a boss Saverio Razionale</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/5786-ndrangheta-andrea-mantella-omicidi-vibonese-lamezia-vibo-iannazzo-sambiase/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: underline; outline: none;">‘Ndrangheta: Andrea Mantella e gli omicidi fra il Vibonese e Lamezia</a></strong></p>\n\n \n\n<div id="div-gpt-ad-ilvibonese_DSK_Art-336x280-Corpo-opt" style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center; margin: 20px 0px;"> </div>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/5697-ndrangheta-trasversale-serre-verbali-inediti-pentito-vibo-mantella-salerno-vallelunga/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">‘Ndrangheta: la Trasversale delle Serre nei verbali inediti del pentito Mantella</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>