Conclusione delle indagini preliminari per il maxi-blitz della Guardia di finanza contro le cosche vibonesi operanti nell’area dell’Angitolano e le loro proiezioni in Svizzera. C’è anche l’ex assessore regionale Stillitani

La Dda di Catanzaro con i pm Antonio De Bernardo e Chiara Bonfadini, oltre che con il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla, ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di 160 indagati coinvolti nell’inchiesta antimafia denominata “Imponimento” scattata nel luglio scorso contro le cosche vibonesi operanti nell’area dell’Angitolano (clan Anello di Filadelfia, principalmente) e le loro proiezioni in Svizzera. Fra gli indagati di spicco, anche l’ex assessore regionale Francescantonio Stillitani, l’ex consigliere provinciale di Vibo, Domenico Fraone e l’ex assessore comunale di Vibo Francescantonio Tedesco. Associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni e turbata libertà degli incanti, intestazione fittizia di beni, i principali reati contestati. Nel capo d’imputazione mosso a Francescantonio Tedesco, Giovanni Anello (goà assessore al Comune di Polia) e Daniele Prestanicola (imprenditore), anche l’accusa di aver “contribuito a formare la strategia del sodalizio in ambito politico, promuovendo il sostegno della cosca Anello alle elezioni politiche nazionali del 2018 in favore di Mangialavori Giuseppe, poi eletto al Senato della Repubblica”.[Continua dopo la pubblicità]

Questi tutti gli indagati destinatari dell’avviso di conclusione indagini che avranno ora venti giorni di tempo per chiedere alla Dda di essere interrogati o presentare eventuale memoria difensiva. Rispetto alla prima parte dell’inchiesta, quali nuovi indagati ci sono anche gli imprenditori Antonino Evalto di Vibo Valentia e Giuseppe D’Amico di Piscopio.



Antonio Anania, 39 anni Curinga (Cz)

Bruno Simone Anania, 29 anni Curinga (Cz)

Giuseppa Anania, 54 anni Curinga (Cz)

Cristina Anello, 30 anni Filadelfia (Vv)

Francescantonio Anello, 31 anni Filadelfia (Vv)

Giovanni Anello, 31 anni di Filadelfia (Vv)

Giuseppe Anello, 36 anni di Filadelfia (Vv)

Roberto Anello, 33 anni di Filadelfia (Vv)

Rocco Anello, 59 anni di Filadelfia (Vv)

Rocco Anello, 29 anni di Filadelfia (Vv)

Tommaso Anello, 56 anni di Filadelfia (Vv)

Giovanni Angotti, 51 anni, collaboratore di giustizia

Antonio Bruno Arone, 57 anni di Monterosso (Vv)

Antonio Attisani, 25 anni di Filadelfia (Vv)

Antonio Attisani, 49 anni di Francavilla Angitola (Vv)

Luciano Babbino, 41 anni di Vallefiorita (Cz)

Vincenzo Barba 68 anni di Vibo Valentia

Giuseppe Barbieri 47 anni di Sant’Onofrio (VV)

Angela Bartucca 50 anni (moglie di Rocco Anello) Filadelfia (VV)

Maria Teresa Battaglia 37 anni Maierato (VV)

Nazzareno Bellissimo 38 anni Monterosso Calabro (VV)

Luca Belsito 30 anni Pizzo (VV)

Giuseppe Bertucci 45 anni Gerocarne (Vv)

Raffaele Mariano Bertucci 56 anni Spadola (VV)

Giovanni Bevilacqua 58 anni Gioia Tauro (RC)

Domenico Bonavota 41 anni Sant’Ononfrio (VV)

Domenico Bretti 50 anni Filadelfia (VV)

Vito Bretti 23 anni Polia (VV)

Domenico Calabria 51 anni Rombiolo (VV)

Francesco Caridà 52 anni Pizzo (VV)

Antonio Caruso 43 anni Filadelfia (VV)

Giovanni Caruso 41 anni Filadelfia (VV)

Mario Caruso 55 anni Filadelfia (VV)

Filippo Catania 59 anni Vibo Valentia

Simone Catanzaro 38 anni Curigna (Cz)

Antonio Cerra 31 anni Lamezia Terme

Vito Chiefari 47 anni Torre Ruggiero (Cz)

Damiano Ciancio 49 anni Dasà (VV)

Domenico Ciconte 52 anni Sorianello (VV)

Patricia Ciliberto 44 anni Maida (Cz)

Francesco Conidi 30 anni Polia (VV)

Salvatore Contartese 43 anni di Limbadi (VV)

Bruno Cortese 65 anni Capistrano (VV)

Francesco Cortese 48 anni Monterosso Calabria (VV)

Francesco Cosmano 33 anni Filadelfia (VV)

Giuseppe Costantino 36 anni di San Pietro a Maida (Cz)

Alfredo Cracolici 34 anni Pizzo (VV)

Domenico Cracolici 38 anni di Maierato (VV)

Francesco Crigna 50 anni di Parghelia (VV)

Vincenzo Cutrullà 59 anni Pizzo (VV)

Giuseppe D’Amico, 49 anni, di Piscopio

Salvatore Danieli 36 anni (collaboratore di giustizia)

Antonio Dastoli 46 anni Filadelfia (VV)

Giuseppe De Luca 50 anni Ionadi (VV)

Vincenzo De Nisi 35 anni Curinga (Cz)

Antonio Defina 70 anni Sant’Onofrio (VV)

Giovanni Damiano Deodato 66 anni Cenadi (Cz)

Antonio Dieni 46 anni Catanzaro

Andrea Dominelli 32 anni Chiaravalle Centrale (Cz)

Gennaro D’Urso 67 anni Sant’Angelo a Fasanella (Sa)

Antonino Evalto, 48 anni, di Vibo Valentia

Giovanni Fabiano 52 anni Chiaravalle Centrale (Cz)

Antonio Facciolo 61 anni Vibo Valentia

Giuseppe Fortuna 43 anni Filogaso (VV)

Giuseppe Fortuna 57 anni Vibo Valentia

Nazzareno Franzè 68 anni Cessaniti (VV)

Domenico Fraone 49 anni Parghelia (VV)

Giuseppe Fruci 51 anni Curinga (Cz)

Vincenzino Fruci 44 anni Curinga (Cz)

Angelo Galati 35 anni Filadelfia (VV)

Antonio Luciano Galati 24 anni Oftringen (Svizzera)

Giuseppe Galati 47 anni Filadelfia (VV)

Marco Galati, 54 anni residente in Svizzera

Mario Galati, 61 anni di Polia (VV)

Tommaso Galati, 71 anni di Filadelfia (VV)

Domenico Gallello, 51 anni di Maida (CZ)

Giovanni Giardino, 48 anni di Maida (CZ)

Salvatore Giorgio, 46 anni di Chiaravalle Centrale (CZ)

Gaetano Gori, 35 anni di Cardinale (CZ)

Claudio Gregorace, 30 anni di Filadelfia (VV)

Teodoro Grizzaffi, 51 anni residente in Svizzera

Massimo Gugliotta, 41 anni di Curinga (CZ)

Ariosto Guzzo, 38 anni di Maida (CZ)

Francesco Iannazzo, 40 anni di Lamezia

Pierdomenico Iannazzo, 41 anni di Lamezia Terme

Romeo Ielapi, 48 anni di Filadelfia

Giuseppe Iozzo, 38 anni di Monterosso Calabro (VV)

Mario Iozzo, 61 anni di Chiaravalle Centrale (CZ)

Domenico Lo Bianco, 58 anni, Vibo Valentia

Paolino Lo Bianco, 57 anni, Vibo Valentia

Francesco Mallace, 43 anni, Vibo Valentia

Domenico Paolo Malta, 31 anni, Maierato (VV)

Teodoro Mancari, 26 anni, Filadelfia (VV)

Carmelo Masdea, 53 anni, Svizzera

Fiore Francesco Masdea, 60 anni, Svizzera

Giovanni Mastrandrea, 36 anni, Filadelfia (VV)

Antonio Mazzotta, 23 anni, Curinga (CZ)

Pasquale Mazzotta, 50 anni di Francavilla Angitola (VV)

Vincenzo Mazzotta, 41 anni Monterosso Calabro (Vv)

Gianni Melina, 47 anni Cenadi (Cz)

Giuseppe Mercuri, 44 anni Limbadi (Vv)

Francesco Michienzi, 40 anni collaboratore di giustizia

Giacomo Michienzi, 47 anni Francavilla Angitola (Vv)

Maurizio Michienzi, 49 anni Filadelfia (Vv)

Stefano Montauro, 27 anni Curinga (Cz)

Cosimo Monteleone, 66 anni Polia (Vv)

Nicola Monteleone, 40 anni Polia (Vv)

Serafino Nero, 65 anni Decollatura (Cz)

Francesco Notaris, 50 anni Maida (Cz)

Giuseppe Panzarella, 39 anni Curinga (Cz)

Alfredo Papa, 62 anni Lucefa (Fg)

Francesco Pellegrino, 52 Filadelfia (Vv)

Francesco Perugino, 60 anni Maida (Cz)

Massimo Pezzoli, 54 anni Bologna

Salvatore Pilieci, 38 anni Capistrano (Vv)

Domenico Salvatore Polito, 54 anni Tropea (Vv)

Rocco Polito, 45 anni Curinga (Cz)

Franco Pontieri, 47 anni Nocera Terinese (Cz)

Daniele Prestanicola, 38 anni Maierato (Vv)

Domenico Prestanicola, 42 anni Pizzo (Vv)

Rocco Prestanicola, 63 anni Maierato (Vv)

Rosario Pugliese, 54 anni Vibo Valentia

Vincenzo Renda, 49 anni Vibo Valentia

Domenico Rigillo, 48 anni San Vito sullo ionio (Cz)

Michelino Rizzo, 37 anni, Filogaso (Vv)

Giuseppe Rondinelli, 71 anni, Filafeldia (VV)

Pasquale Rondinelli, 40 anni, Filadelfia (VV)

Vincenzo Rondinelli, 42 anni, Filadelfia (VV)

Giuseppe Ruccella, 39 anni, Filogaso (VV)

Vincenzo Rubino, 73 anni, di Vibo Valentia

Filippo Ruggiero, 63 anni, San Gregorio d’Ippona (VV)

Domenico Ruscio, 36 anni, Filadelfia (VV)

Gaetano Ruscio, 36 anni, Filadelfia (VV)

Natale Ruscio, 37 anni, Rende (VV)

Giuseppe Russo, 44 anni, di Vibo Valentia

Domenico Ruttigliano, 32 anni, Curinga (CZ)

Fabio Schicchi, 51 anni, Lamezia Terme

Pasquale Scordo, 77 anni, Tropea (VV)

Francesco Serratore, 51 anni, Curinga (CZ)

Mario Serratore, 45 anni, Filadelfia (VV)

Angelo Sgrò, 45 anni, San Pietro Maida (CZ)

Aldo Sgromo, 38 anni, Curinga (CZ)

Salvatore Sisca, 36 anni, Filadelfia (VV)

Emanuele Stillitani, 65 anni, Pizzo (VV)

Francescantonio Stillitani, 67 anni, Pizzo (VV)

Gino Stranges, 51 anni, Conflenti (CZ)

Maria Alfonsina Stuppia, 55 anni, Vibo Valentia

Andrea Simone Suriano, 43 anni, Piscopio

Antonio Talarico, 65 anni, Lamezia Terme

Francescantonio Tedesco, 52 anni, Ionadi (VV)

Alessandro Teti, 50 anni, Cenadi (CZ)

Giuseppe Tonietti, 50 anni, Pizzo (Vv)

Antonio Mario Tripodi, 56 anni Portosalvo

Domenico Tripodi, 53 anni Portosalvo

Sante Tripodi, 47 anni Portosalvo

Francesco Antonello Trovato, 34 anni Curinga (Cz)

Pietro Verdelli, 46 anni Figline Vegliaturo (Cz)

Oreste Vona, 45 anni Petilia Policastro (Kr)

Michele Zangari, 44 anni Cinquefrondi (Rc)

Salvatore Zungri, 56 anni Rizziconi (Rc)

