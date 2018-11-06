Difetti di notifica alle parti offese hanno impedito stamane l’avvio del dibattimento a carico del fratello del pentito Andrea Mantella e che mira a far luce sul delitto di Mario Franzoni

Falsa partenza dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro per il processo con rito ordinario che vede imputato Nazzareno Mantella, 35 anni, di Vibo Valentia, fratello del collaboratore di giustizia Andrea Mantella. Un difetto di notifica alle parti offese ha fatto slittare stamane l’udienza al 24 gennaio prossimo. L’imputato, difeso dagli avvocati Antonio Porcelli e Salvatore Sorbilli, si trova sotto processo poiché coinvolto nell’operazione antimafia denominata “Outset” con l’accusa di aver preso parte all’omicidio del 29enne Mario Franzoni, commesso il 21 agosto del 2002 a Portosalvo mentre la vittima si trovava a bordo della sua Fiat Punto dopo essere rientrato in paese da Mariano Comense per un periodo di vacanza.

Franco Barba e Andrea Mantella vengono indicati come i mandanti del fatto di sangue (oltre ai defunti Francesco Scrugli, ucciso nel 2012, e Carmelo Lo Bianco, alias “Piccinni”, il boss dell’omonimo clan di Vibo morto in carcere), ma la loro posizione è stata separata da quella degli altri imputati. Salvatore Mantella e Nazzareno Mantella avrebbero invece curato la logistica dell’omicidio fornendo le armi e un motorino ai killer. Domenico e Vincenzo Giampà sarebbero stati invece gli esecutori materiali del fatto di sangue con il secondo che avrebbe guidato la moto con a bordo il secondo. Contestati anche i reati di concorso in detenzione di armi illegali e ricettazione. Gli altri imputati che rispondono con Nazzareno Mantella di concorso nel fatto di sangue hanno già scelto di essere processati con il rito abbreviato. A sostenere la pubblica accusa è il pm della Dda di Catanzaro, Andrea Mancuso. LEGGI ANCHE: Operazione “Outset”: ecco tutti i retroscena dell’omicidio Franzoni a Porto Salvo

GALLERY | Operazione “Outset”, le foto degli arrestati

‘Ndrangheta: omicidi nel Vibonese, arresti per operazione della Dda di Catanzaro

‘Ndrangheta: omicidi a Vibo, inchiesta chiusa per otto indagati

Ndrangheta: operazione Outset e omicidio Pugliese Carchedi, annullata ordinanza

Operazione “Outset”: tutti i particolari inediti ed i retroscena dell’omicidio di Pugliese Carchedi

Operazione “Outset”: le villette per Mantella e Scrugli e le presunte “bustarelle” ai vigili

Operazione “Outset”: ecco tutti i retroscena dell’omicidio Franzoni a Porto Salvo

Operazione “Outset” a Vibo, gli inquirenti: “Risultato importante” (VIDEO)

GALLERY | Operazione “Outset”, le foto degli arrestati

Tentata estorsione e lesioni aggravate ai danni dei pescatori di Vibo Marina, tre condanne