In Corte d’Assise a Catanzaro prosegue il processo che vede imputati i Piscopisani del delitto che ha innescato una guerra di mafia sull’asse Stefanaconi-Vibo-Piscopio

Accolta dalla Corte d’Assise di Catanzaro la richiesta del pm di sentire in aula due delle persone rapinate delle auto usate poi per compiere l’omicidio del boss di Stefanaconi Fortunato Patania, ucciso il 18 settembre del 2011 nella Vallata del Mesima, all’interno della sua Stazione di carburanti con annesso ristorante (la “Valle dei Sapori”). La loro escussione è stata programmata per il 25 gennaio prossimo.

Sotto processo con la pesante accusa di concorso in omicidio con l’aggravante della premeditazione e le finalità mafiose si trovano: Rosario Battaglia, 34 anni di Piscopio, Rosario Fiorillo, 29 anni di Piscopio, Francesco La Bella, 45 anni di Piscopio, Salvatore Tripodi, 47 anni di Portosalvo e Michele Pietro Russo, 29 anni, di Piscopio.

Alla già solida impalcatura accusatoria messa in piedi dalla Dda di Catanzaro con il supporto della Squadra Mobile si sono poi aggiunte le dichiarazioni di Raffaele Moscato di Vibo Marina, killer dei Piscopisani che ha confessato di aver materialmente eseguito l’omicidio insieme a La Bella. Il collaboratore di giustizia – che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato – ha descritto nei dettagli l’omicidio di Fortunato Patania, ucciso in risposta al delitto avvenuto 48 ore prima ai danni dell’agricoltore di Piscopio Mario Michele Fiorillo, parente di Rosario Fiorillo e Rosario Battaglia.

Ad organizzare l’agguato sarebbero stati Rosario Battaglia, Rosario Fiorillo e Salvatore Tripodi, mentre Rosario Fiorillo e Michele Russo sono accusati di aver prelevato i killer una volta ultimata l’azione di fuoco. L’omicidio di Fortunato Patania ha innescato la guerra di mafia fra il clan Patania ed i Piscopisani terminata solo grazie agli arresti ordinati dalla Dda di Catanzaro nell’ottobre del 2012.

