<p>Richiesta di rinvio a giudizio per <strong>12 indagati</strong> coinvolti <strong>nell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata “Black Widows”</strong> che mira a far luce sul<strong> tentato omicidio di Giovanni Nesci</strong> <strong>e del fratello 12enne</strong> (affetto dalla sindrome di down) commesso il 28 luglio dello scorso anno.<strong> L’udienza preliminare è stata fissata per il 27 settembre</strong> prossimo dinanzi al gup distrettuale Federico Zampaoli. <strong>Antonio Farina</strong>, 43 anni, di Soriano Calabro,<strong> Rosa Inzillo,</strong> 50 anni, <strong>Michele Nardo,</strong> 47 anni, di Sorianello, e <strong>Bruno Lazzaro</strong> (successivamente ucciso)avrebbero concorso nel fatto di sangue.<strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-20271"></div>\n\nRosa Inzillo e Michele Nardo</strong> con il ruolo di concorrenti morali, quali istigatori ed organizzatori del progetto omicidiario,<strong> Antonio Farina ed il defunto Bruno Lazzaro</strong> quali esecutori materiali del tentato omicidio di Giovanni Nesci e del fratello minorenne. In particolare – su mandato di <strong>Rosa Inzillo e Michele Nardo, Antonio Farina e Bruno Lazzaro – </strong>si sarebbero posizionati nella tarda serata del 28 luglio dello scorso anno in uno stabile disabitato di <strong>Sorianello,</strong> su corso Vittorio Emanuele II, di fronte all’abitazione delle persone offese attendendone il rientro ed <strong>esplodendo</strong> poi al loro indirizzo numerosi <strong>colpi di arma da fuoco</strong> e, nella specie, almeno quattro colpi di fucile calibro 12 e 9 colpi di pistola calibro 9. Ai tre indagati vengono quindi anche contestati i reati di <strong>ricettazione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco:</strong> il fucile calibro 12 marca Breda, compendio di un furto consumato a Stoppiana (Vc) il 13 febbraio 2011, e la pistola calibro 9 usata contro i fratelli Nesci. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-25394"></div>\n\nAltri reati in materia di detenzione e porto illegale di armi (un’arma corta non meglio identificata e il relativo munizionamento calibro 7,65) vengono contestati al solo<strong> Michele Nardo,</strong> mentre lo stesso <strong>Nardo e Vincenzo Cocciolo,</strong> 30 anni, di Gerocarne, sono accusati di detenzione e porto illegale di armi. <strong>Rosa Inzillo,</strong> <strong>Teresa Inzillo,</strong> 55 anni, di Gerocarne e <strong>Maria Rosaria Battaglia</strong>, 84 anni, di Sorianello, sono poi indagati per detenzione illegale di un’arma da fuoco corta non meglio identificata, “originariamente posseduta da Inzillo Rosa e poi ceduta a Battaglia Maria Rosaria”. Tale contestazione porta la data del 6 gennaio scorso. <strong>Michele Nardo, Rosa Inzillo, Viola Inzillo </strong>(di 52 anni, nativa a Sorianello, residente a Gerocarne), <strong>Antonio Farina, Salvatore Emmanuele,</strong> 24 anni, di Gerocarne e <strong>Ferdinando Bartone</strong>, 19 anni, di Gerocarne, sono quindi accusati – in concorso con il <strong>defunto Bruno Lazzaro</strong> – di aver <strong>ostacolato</strong> l’identificazione della provenienza delittuosa di un’autovettura Fiat Punto (in ragione dell’assenza del numero di telaio), rinvenuta e sequestrata in data 23 gennaio 2018. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-26549"></div>\n\nCon l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di mettere a segno il <strong>progetto omicidiario in danno di Giovanni Nesci. </strong>Con l’ulteriore aggravante di essersi avvalsi del contributo causale del <strong>figlio minore di Rosa Inzillo</strong>. Alla <strong>sola Viola Inzillo</strong> vengono poi contestate una serie di ipotesi di reato legate alla detenzione illegale di un fucile da usare contro Giovanni Nesci, arma nascosta in concorso con il defunto Bruno Lazzaro, così come una serie di munizioni.\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-26550"></div>\n\n Infine, <strong>Michele Nardo, Antonio Farina, Vincenzo Cocciolo, Gaetano Muller, Domenico Inzillo</strong> (63 anni, nativo di Sorianello, ma residente a Francica) e Michele Idà (21 anni, di Gerocarne) sono accusati di detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile Franchi automatico provento di un furto commesso a Montù Beccaria (Pv) l’8 maggio 2012, nonché di ulteriori armi e munizioni. Materiale risultato inizialmente nella disponibilità di <strong>Michele Nardo e Antonio Farina</strong>, i quali l’avrebbero ceduto successivamente a Gaetano Muller che lo avrebbe custodito, a sua volta, tramite Michele Idà. Con l’aggravante di aver commesso il fatto per mettere a segno il progetto omicidiario in danno di Giovanni Nesci. Tutti i reati sono inoltre aggravati dalle finalità mafiose. Nel <strong>collegio di difesa figurano gli avvocati: </strong>Pamela Tassone, Giuseppe Di Renzo, Giovanni Russano, Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato. 