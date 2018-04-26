Il 51enne accusato di concorso nell’omicidio di Angelo Corigliano era stato rimesso in libertà il 17 aprile dal Riesame di Catanzaro

Ritorna in carcere Gaetano Elia, 51 anni, di Mileto, arrestato il 12 marzo scorso nell’ambito dell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro e dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia denominata “Miletos”, con ordinanza poi annullata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro il 17 aprile scorso. Il gip distrettuale ha infatti emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare, in accoglimento della richiesta del pm della Dda Annamaria Frustaci. Nuove esigenze cautelari, quindi, hanno riportato Gaetano Elia in carcere. Per il Tribunale del Riesame di Catanzaro, che aveva annullato l’ordinanza in carcere, mancava l’autonoma valutazione del gip “pienamente sovrapponibile a quella della richiesta di misura cautelare avanzata dal pm della Dda di Catanzaro, senza alcun apprezzamento autonomo delle fonti indiziarie – aveva scritto il Riesame – e delle esigenze cautelari”.

Gaetano Elia, perito informatico, dopo la commissione dell’omicidio di Giuseppe Mesiano (padre di Francesco Mesiano), secondo l’accusa avrebbe di fatto aiutato gli autori del fatto di sangue ad eludere le investigazioni asportando le registrazioni contenute nel Dvr dell’impianto di videosorveglianza ubicato presso l’esercizio commerciale di Mileto in via Cultura numero 24 (che inquadrava il transito dei soggetti diretti verso la località Pigno presso l’abitazione della vittima). Successivamente, unitamente a Giuseppe Ventrice di Mileto, è accusato di aver distrutto i filmati così acquisiti, omettendo di darli ai carabinieri per consegnarli invece ai familiari di Giuseppe Mesiano che avrebbero così programmato la vendetta contro i Corigliano.

