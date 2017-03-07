Dure richieste di pena del pm della Dda di Catanzaro, Andrea Mancuso, per la consorteria di Stefanaconi

Quattordici richieste di condanna. Si è conclusa così la requisitoria del pm della Dda di Catanzaro, Andrea Mancuso, dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia presieduto dal giudice Lucia Monaco, per gli imputati dell’operazione antimafia denominata “Romanzo criminale” contro il clan Patania di Stefanaconi. Associazione mafiosa, danneggiamenti, usura, estorsione e detenzione di armi i reati, a vario titolo, contestati.

Queste le singole richieste di condanna:

Giuseppina Iacopetta (vedova del boss Fortunato): 14 anni

Saverio Patania: 15 anni

Salvatore Patania: 18 anni

Giuseppe Patania: 19 anni

Nazzareno Patania: 15 anni

Bruno Patania: 15 anni

Andrea Patania (cugino dei cinque fratelli Patania): 12 anni

Cosimo Caglioti: 16 anni

Caterina Caglioti (moglie di Nazzareno Patania): 12 anni

Nicola Figliuzzi: 12 anni

Cristian Loielo: 12 anni

Alessandro Bartalotta: 14 anni

Francesco Lopreiato: 16 anni

Ilya Krastev: 2 anni

Gli imputati sono tutti di Stefanaconi, tranne Lopreiato che è di San Gregorio d’Ippona, mentre i due Caglioti e Figliuzzi sono di Sant’Angelo di Gerocarne. Loielo è invece di Gerocarne. Il processo non si concluderà prima di giovedì quando il Tribunale collegiale presieduto da Lucia Monaco (giudici a latere Giovanna Taricco e Pia Sordetti) si ritireranno in camera di consiglio per emettere la sentenza. Sono in corso gli interventi degli avvocati degli imputati.

Dopo la requisitoria ad intervenire per le parti civili è stato l’avvocato Daniela Fuscà che insieme all’avvocato Rino Rocchetto rappresenta il Comune di Stefanaconi e la Provincia di Vibo Valentia. Parti civili pure la Regione Calabria, Sos Impresa e Gerardo Caparrotta. Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati Antonio Barilaro, Costantino Casuscelli, Francesco Capria, Tiziana Barillaro, Salvatore Staiano Gregorio Viscomi. L’avvocato Sergio Rotundo che difendeva Saverio Patania ha nella scorsa udienza rinunciato al mandato difensivo dopo il mancato stralcio ad opera del Tribunale della posizione di Saverio Patania. A seguire oggi le fasi finali della requisitoria del pm Andrea Mancuso, anche il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.

In basso da sinistra verso destra: Giuseppe Patania, Bruno Patania, Andrea Patania, Cosimo Caglioti.