Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Quattordici richieste di condanna. Si è conclusa così la requisitoria del pm della Dda di Catanzaro, Andrea Mancuso, dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia presieduto dal giudice Lucia Monaco, per gli imputati dell’operazione antimafia denominata “Romanzo criminale” contro il clan Patania di Stefanaconi. Associazione mafiosa, danneggiamenti, usura, estorsione e detenzione di armi i reati, a vario titolo, contestati.
Queste le singole richieste di condanna:
Giuseppina Iacopetta (vedova del boss Fortunato): 14 anni
Saverio Patania: 15 anni
Salvatore Patania: 18 anni
Giuseppe Patania: 19 anni
Nazzareno Patania: 15 anni
Bruno Patania: 15 anni
Andrea Patania (cugino dei cinque fratelli Patania): 12 anni
Cosimo Caglioti: 16 anni
Caterina Caglioti (moglie di Nazzareno Patania): 12 anni
Nicola Figliuzzi: 12 anni
Cristian Loielo: 12 anni
Alessandro Bartalotta: 14 anni
Francesco Lopreiato: 16 anni
Ilya Krastev: 2 anni
Gli imputati sono tutti di Stefanaconi, tranne Lopreiato che è di San Gregorio d’Ippona, mentre i due Caglioti e Figliuzzi sono di Sant’Angelo di Gerocarne. Loielo è invece di Gerocarne. Il processo non si concluderà prima di giovedì quando il Tribunale collegiale presieduto da Lucia Monaco (giudici a latere Giovanna Taricco e Pia Sordetti) si ritireranno in camera di consiglio per emettere la sentenza. Sono in corso gli interventi degli avvocati degli imputati.
Dopo la requisitoria ad intervenire per le parti civili è stato l’avvocato Daniela Fuscà che insieme all’avvocato Rino Rocchetto rappresenta il Comune di Stefanaconi e la Provincia di Vibo Valentia. Parti civili pure la Regione Calabria, Sos Impresa e Gerardo Caparrotta. Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati Antonio Barilaro, Costantino Casuscelli, Francesco Capria, Tiziana Barillaro, Salvatore Staiano Gregorio Viscomi. L’avvocato Sergio Rotundo che difendeva Saverio Patania ha nella scorsa udienza rinunciato al mandato difensivo dopo il mancato stralcio ad opera del Tribunale della posizione di Saverio Patania. A seguire oggi le fasi finali della requisitoria del pm Andrea Mancuso, anche il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.
In basso da sinistra verso destra: Giuseppe Patania, Bruno Patania, Andrea Patania, Cosimo Caglioti.