La Procura dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola ha disposto l’autopsia. Oggi i funerali a Paravati

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta per far luce sul decesso della neonata avvenuto venerdì all’ospedale Jazzolino. Un atto dovuto, quello della Procura, a seguito di una denuncia presentata ai carabinieri dai genitori della neonata. La donna giovedì mattina – al quinto mese di gravidanza – si era recata in ospedale a causa di forti dolori. Il parto è avvenuto venerdì mattina. In base alle informazioni fornite dal primario Carmelina Ermio la signora, di 23 settimane, era giunta in ospedale a «dilatazione completa con parti fetali in vagina». I sanitari si sono quindi adoperati per «una terapia conservativa. Ieri, invece, il medico legale Katiuscia Bisogni – su delega del pm Maria Cecilia Rebecchi – ha effettuato l’autopsia sulla piccola che pesava circa 700 grammi. Presente alle operazioni medico legali anche un perito per conto dei genitori che hanno sporto denuncia – entrambi di Paravati – e due ginecologi per conto dell’Asp di Vibo. Al momento nessun medico è stato iscritto sul registro degli indagati. I funerali della piccola si svolgeranno oggi nella chiesa di Paravati.

