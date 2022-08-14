Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta per far luce sul decesso della neonata avvenuto venerdì all’ospedale Jazzolino. Un atto dovuto, quello della Procura, a seguito di una denuncia presentata ai carabinieri dai genitori della neonata. La donna giovedì mattina – al quinto mese di gravidanza – si era recata in ospedale a causa di forti dolori. Il parto è avvenuto venerdì mattina. In base alle informazioni fornite dal primario Carmelina Ermio la signora, di 23 settimane, era giunta in ospedale a «dilatazione completa con parti fetali in vagina». I sanitari si sono quindi adoperati per «una terapia conservativa. Ieri, invece, il medico legale Katiuscia Bisogni – su delega del pm Maria Cecilia Rebecchi – ha effettuato l’autopsia sulla piccola che pesava circa 700 grammi. Presente alle operazioni medico legali anche un perito per conto dei genitori che hanno sporto denuncia – entrambi di Paravati – e due ginecologi per conto dell’Asp di Vibo. Al momento nessun medico è stato iscritto sul registro degli indagati. I funerali della piccola si svolgeranno oggi nella chiesa di Paravati.
LEGGI ANCHE: Ospedale Vibo, viene alla luce a cinque mesi ma muore poco dopo