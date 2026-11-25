Nuova ordinanza di non potabilità dell’acqua a Nicotera, dove le criticità della rete idrica interessano adesso anche la condotta che alimenta la struttura sanitaria cittadina, sede della Guardia medica e del reparto di Dialisi. Il sindaco Giuseppe Marasco ha disposto, con decorrenza immediata, il divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano lungo tutta la parte della filiera idropotabile pubblica che serve il presidio sanitario.

Il provvedimento, adottato questo pomeriggio, 25 novembre, fa seguito a due comunicazioni trasmesse nella giornata di ieri dall’Asp di Vibo Valentia, che ha segnalato la non conformità microbiologica dell’acqua e formalizzato la richiesta di un’ordinanza di non potabilità a tutela della salute pubblica.

Batteri nell’acqua e assenza di cloro

A far scattare il provvedimento sono stati gli esiti dei controlli periodici effettuati in autotutela dall’Azienda sanitaria provinciale attraverso il laboratorio accreditato Sigra Srl. Le analisi riguardano campioni pervenuti al laboratorio il 24 settembre scorso, dunque circa due mesi prima dell’adozione dell’ordinanza.

I prelievi sono stati effettuati in corrispondenza del primo punto di arrivo dell’acqua dalla rete pubblica nei locali della Guardia medica e presso un rubinetto dei servizi igienici del reparto di Dialisi. I rapporti di prova hanno evidenziato la presenza di Escherichia coli, enterococchi intestinali, batteri coliformi totali e spore di Clostridium perfringens, oltre all’assenza di cloro residuo attivo.

Sebbene gli accertamenti siano stati condotti esclusivamente all’interno della struttura sanitaria, la rilevazione di parametri microbiologici non conformi già al punto di consegna dell’acqua dalla rete pubblica, si legge nell’ordinanza, «non consente di escludere un potenziale rischio per la salute pubblica lungo la medesima tratta di rete idrica».

Da qui la decisione di estendere il divieto, in via precauzionale, all’intero segmento della rete da cui attinge il presidio sanitario. L’ordinanza, tuttavia, non indica puntualmente le strade e le utenze servite dalla condotta interessata.

I divieti e gli interventi sulla rete

L’acqua non potrà essere utilizzata per bere, lavare e preparare gli alimenti, per l’igiene orale, per il lavaggio di biberon e altri oggetti destinati all’infanzia, né per lavare stoviglie, utensili da cucina e apparecchiature sanitarie. Resta invece consentito l’utilizzo per il funzionamento degli impianti sanitari, per l’igiene personale esterna e per la pulizia degli ambienti, evitando l’ingestione.

Il sindaco ha demandato al servizio idrico comunale e, per quanto di competenza, a Sorical il compito di verificare con estrema urgenza le condizioni delle condotte e dei serbatoi di accumulo, individuando ed eliminando le eventuali cause della contaminazione microbiologica. Dovranno inoltre essere ripristinati adeguati livelli di disinfezione attraverso interventi di pulizia, clorazione, spurgo e manutenzione straordinaria.

Il divieto resterà in vigore fino a una nuova ordinanza di revoca, subordinata all’esito favorevole delle analisi dell’Asp.

L’opposizione chiede lo stato di emergenza

La nuova ordinanza si inserisce in un quadro di persistenti criticità dell’approvvigionamento idrico comunale. A intervenire è il portavoce di Opposizione civica, Enzo Comerci, che richiama i divieti già in vigore a Nicotera Marina e Comerconi, oltre a

lle problematiche riguardanti diverse fontane pubbliche, sollevando anche la questione del tempo trascorso tra il campionamento e l’adozione del provvedimento.

«Si rende necessario e urgente dichiarare lo stato di emergenza comunale, chiedere aiuto e sostegno al prefetto, alla Regione e alla Protezione civile», afferma Comerci, secondo il quale la situazione avrebbe ormai superato le capacità di gestione dell’amministrazione comunale.