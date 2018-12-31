Anche quest’anno, per non smentirsi, la città capoluogo di provincia, a differenza di altre realtà regionali, non ha programmato alcun concerto

Ancora un Capodanno senza nessun evento pubblico in piazza, organizzato dall’amministrazione comunale, a Vibo Valentia. Tanto per non inclinare la classifica che vede, per l’ennesima volta, la città capoluogo di provincia in ultima posizione per qualità della vita. Vibo ed i suoi amministratori continuano così a distinguersi dal resto del mondo, della Calabria (da Cosenza a Reggio passando per Catanzaro e Lamezia) ed anche dal resto della provincia se si pensa che persino la vicina Tropea, Stefanaconi, Rombiolo, Arena (Francesco Baccini in concerto) ed altri paesi hanno organizzato per dopo la mezzanotte eventi all’aperto. Nessun concerto o manifestazione pubblica è stata invece programmata dall’amministrazione comunale di Vibo, guidata dal sindaco Elio Costa, per trascorrere la notte di capodanno in piazza o all’aperto. Nulla di nulla nella città capoluogo di provincia.

Nessuna inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, ma anche rispetto al 2016 ed al 2015. Una “tradizione” negativa interrotta negli scorsi anni dall’amministrazione guidata dal sindaco Nicola D’Agostino che, pur non brillando, era comunque riuscita ad organizzare in piazza a Vibo Valentia qualche evento facendo così uscire di casa tanti vibonesi desiderosi di passare la notte di Capodanno all’aperto ascoltando un pò di musica come avviene quasi ovunque. Anche quest’anno, quindi, ai vibonesi che vorranno ascoltare musica dal vivo e festeggiare il capodanno all’aperto toccherà spostarsi verso altri “lidi”. Il tutto nel silenzio della politica locale e dei consiglieri comunali che sull’argomento hanno preferito tacere e sono impegnati in queste ore in “acrobazie” politiche per tentare di mantenere in vita un’amministrazione comunale da tempo già “morta” nei fatti. LEGGI ANCHE: Qualità della vita, Vibo Valentia è ultima anche per il Sole 24 Ore – Video

