I carabinieri di Vibo Marina hanno sorpreso la donna a Briatico con 11 casse di prodotto ittico sotto misura e per questo motivo l’hanno pesantemente sanzionata

Nella giornata di ieri, i militari della motovedetta dei Carabinieri di Vibo Marina (in foto), nel corso di un servizio mirato al controllo della filiera ittica, hanno fermato, a Briatico, un furgone Fiat Ducato, condotto da una 46enne residente a Pizzo.

Al suo interno, i militari hanno rinvenuto 11 casse del peso complessivo di 48 chili di pesce tipo novellame di cui è vietata la pesca. Alla donna è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.000 euro, per pesca illegale di prodotto ittico sotto misura.