<p class="MsoNoSpacing"><strong>Un crollo di un marciapiede si è verificato in via Milite ignoto</strong>, angolo via <strong>fra Silvestro Pappalo</strong>, in pieno centro cittadino, a<strong> Vibo Valentia</strong> all’altezza del civico 64 e a ridosso di un edificio che ospita Bed&Breakfast e uno studio medico. Lo stabile in questione è stato sgomberato in via precauzionale e in attesa di procedere a più approfondite verifiche. Nella stuttura erano ospitate 8 persone. A causa della voragine, che già nella giornata di ieri <strong>aveva destato preoccupazione</strong>, anche la circolazione sulla trafficata arteria è stata interrotta. Il fatto si è verificato peraltro a poca distanza da via <strong>Carlo Parisi</strong>, luogo in cui, nel gennaio del 2016, si aprì un’altra e più profonda voragine che rese necessario lo sgombero di numerose famiglie e la chiusura delle vie interessate, tra le quali proprio via Milite ignoto, per un lungo periodo di tempo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai <strong>vigili del fuoco</strong> del Comando provinciale di Vibo e da personale della <strong>Polizia municipale</strong> intervenuti sul posto, ad essere interessato dal crollo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sarebbe proprio il<strong> medesimo canale di scolo sotterraneo</strong> crollato nel gennaio di due anni fa. In particolare, a seguito del sopralluogo si è evidenziato lo<strong> scalzamento della fondazione del fabbricato</strong>. Sul posto per il coordinamento delle operazioni il comandante provinciale dei vigili del fuoco <strong>Salvatore Tafaro</strong> e il comandante della Polizia municipale <strong>Filippo Nesci</strong>.</p>\n\n \n\n<p>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28821"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28822"></div>\n\n</p>