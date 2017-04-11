Cittadini nuovamente sul piede di guerra dopo l’ennesimo cedimento che ha interessato un ampio tratto di strada in piazza della Capannina. Atteso un nuovo sopralluogo della Protezione civile regionale

Il lungomare del quartiere Pennello di Vibo Marina cancellato dall’erosione costiera. Dopo il crollo dello scorso mese, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un automobilista, un nuovo cedimento si è registrato nelle ultime ore nei pressi di piazza della Capannina. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno, sebbene la piazza sia un luogo di ritrovo di ragazzi del quartiere.

Ad assistere al crollo, preceduto da un boato, un pensionato del quartiere. Sul posto gli agenti della Polizia municipale che hanno messo la zona in sicurezza posizionando nuove transenne che ora rendono inaccessibile il lungomare tra la rabbia dei cittadini che sono scesi in strada per una nuova protesta. A farsi portavoce del malcontento è ancora una volta Gianni Patania, segretario provinciale del Confasi. Accanto a lui, il responsabile provinciale del Sindacato italiano balneari, fresco di riconferma, Mino De Pinto.

In mattinata l’arrivo del numero due della protezione civile Paolo Cappadona per una ricognizione dei danni al fine di avviare in tempi rapidi i lavori per la messa in sicurezza di un quartiere messo definitivamente in ginocchio dall’alluvione del 2006.