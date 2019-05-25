E’ stato realizzato per i bimbi della scuola dell’infanzia e verrà arricchito ogni anno

Uno spazio all’aperto per tutti i bimbi della scuola dell’infanzia di Sant’Onofrio. Dopo la messa in sicurezza dell’intera area, la posa del tappetino e la collocazione dei giochi, si è giunti al completamento finale della struttura, per la gioia di tutti i bambini. Un progetto che si è realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune e il gruppo Pubbliemme e che ha registrato grande entusiasmo fra tutti bambini e le maestre della scuola dell’infanzia. Uno spazio importante per le tutte le attività ludiche, visto il ruolo rilevante trasmesso dai processi ricreativi, nel percorso educativo dei bambini. L’idea dall’amministrazione comunale e dell’assessore Profiti è quella che ogni anno sia arricchito, con l’inserimento di altri giochi. “Altri spazi ludici – ha dichiarato l’assessore – saranno allestiti all’interno del nostro comune, proprio per testimoniare l’importanza di puntare sulle generazioni future, creando luoghi di divertimento.