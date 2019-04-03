La Procura di Salerno ha ottenuto il rinvio a giudizio per “Scarpuni” a seguito di quanto accaduto in Tribunale a Vibo il 16 ottobre 2016. Parte offesa il pm Marisa Manzini

Il gup del Tribunale di Salerno ha rinviato a giudizio il boss Pantaleone Mancuso, 58 anni, detto “Scarpuni”, di Limbadi, residente a Nicotera Marina, per il reato di oltraggio a un magistrato in udienza. Il processo si aprirà il 4 giugno prossimo. Il reato contestato a Pantaleone Mancuso è aggravato dalle modalità mafiose. Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia che aveva inviato un’informativa alla Procura di Salerno su quanto accaduto in udienza. Era il 16 ottobre del 2016 quando nel nuovo palazzo di giustizia di via Lacquari a Vibo Valentia, nel corso del processo “Black money”, Pantaleone Mancuso, collegato in videoconferenza dal carcere de L’Aquila, aveva chiesto ed ottenuto dal Collegio di rendere dichiarazioni spontanee dopo l’escussione del collaboratore di giustizia Andrea Mantella.

Pantaleone Mancuso, oltre ad insultare Mantella, secondo l’accusa avrebbe finito per oltraggiare anche il pubblico ministero Marisa Manzini che si è costituita parte civile con l’avvocato Giovanna Fronte. Attualmente Pantaleone Mancuso si trova detenuto in carcere e ieri sera la Cassazione ha confermato per lui la condanna all’ergastolo nell’ambito dell’operazione “Gringia” sulla faida fra il clan Patania ed i Baryolotta di Stefanaconi e fra gli stessi Patania ed il clan dei Piscopisani. Dal processo “Black money”, invece, è stato assolto dal Tribunale di Vibo Valentia. Per lui il pm Marisa Manzini aveva chiesto 26 anni e 6 mesi. E’ pendente il processo d’appello.

