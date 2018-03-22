La sostanza era avvolta nel cellophane e nascosta in un pentolone. Il giovane posto ai domiciliari dalla Polizia

Personale del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno, sotto le direttive del dirigente Valerio La Pietra, nel pomeriggio di ieri, ha effettuato un’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti si sono recati in una proprietà costituita da un vasto appezzamento di terreno sul quale erano state installate delle strutture in legno e lamiera adibite a ricovero degli animali ed una casetta in legno composta da due stanze, in uso allo studente Mattia Lagrotteria, 19 anni, residente a Serra San Bruno.

All’interno del fondo, situato in via Nicholas Green, gli uomini del Commissariato hanno notato la presenza del giovane in compagnia di un suo coetaneo. Identificati e perquisiti, i due non sono stati trovati in possesso di alcunché. All’invito degli operatori ad aprire la porta della casetta in legno, Lagrotteria ha estratto da una tasca una chiave con cui ha provveduto a consentire l’accesso alla struttura, che era perfettamente chiusa e non presentava alcun segno di effrazione.

La successiva minuziosa perquisizione del casolare ha consentito ai poliziotti di trovare, su una trave di sostegno, un bilancino di precisione e, all’interno di un pentolone agganciato alla parete, un involucro di cellophane contenente sostanza erbacea che è risultata essere marijuana, per un peso complessivo netto di 219,4 grammi. Lo stupefacente è stato quindi sequestrato e Lagrotteria tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, su disposizione del magistrato di turno. Il giovane è figlio di Walter Lagrotteria, attuale consigliere comunale a Serra San Bruno e sino a poco tempo fa vicesindaco ed assessore al Bilancio.

