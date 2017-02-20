Ad uccidere il 60enne con un coltello sarebbe stato un giovane con problemi di depressione che si trova ora in stato di fermo. Ferito pure il figlio

Omicidio a Francavilla Angitola, nel Vibonese. Ad essere ucciso a coltellate è stato Mario Torchia, 60 anni, (in foto) ufficiale giudiziario in servizio all’Unep del Tribunale di Vibo Valentia. Ferito invece il figlio Giuseppe, 25 anni, studente universitario, che è stato trasferito in ospedale a Catanzaro, ma è fuori pericolo. La moglie è invece riuscita a scampare alla furia omicida. Giuseppe Torchia era intervenuto per difendere il padre Mario. Nella colluttazione, l’ufficiale giudiziario è stato però raggiunto da una coltellata. Inutili i soccorsi, il decesso è stato istantaneo.

Ad uccidere il 60enne sarebbe stato Foca Carchedi, 25 anni, parente della vittima con problemi di depressione e che attualmente si trova in stato di fermo di indiziato di delitto da parte dei carabinieri della Stazione di Filadelfia e della Compagnia di Vibo guidata dal capitano Piermarco Borettaz. Il ragazzo era di casa dalla famiglia Torchia ed è figlio del medico condotto del paese. Immediatamente avvertita la Procura di Lamezia Terme che sta coordinando le indagini. Mario Torchia era impegnato in politica a Francavilla Angitola dove è stato anche consigliere comunale, nonchè vicesindaco nel 2007. In passato si era anche candidato alle elezioni provinciali di Vibo Valentia senza risultare fra gli eletti.