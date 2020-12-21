A febbraio la Corte d’Assise d’Appello si ritirerà in camera di consiglio per emettere la sentenza. Il delitto è avvenuto il 19 giugno 2018

Dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, dopo le richieste di condanna della Procura generale nei confronti di Ezio Perfidio (30 anni di reclusione) e del padre Francesco Perfidio (6 anni di reclusione) in relazione all’omicidio di Stefano Piperno, il giovane educatore di Nicotera ucciso il 19 giugno 2018, è stata oggi la volta della difesa. L’avvocato Francesco Sabatino ha ricostruito in circa due ore gli aspetti più problematici della vicenda investigativa concludendo per l’assoluzione degli imputati. La Corte, quindi, ha rinviato per le repliche della pubblica accusa al 5 febbraio prossimo. Per tale data è attesa anche la sentenza.



Secondo l’accusa, sarebbe stato Ezio Perfidio a sparare al coetaneo Stefano Piperno alcuni colpi di fucile. Il padre Francesco sarebbe stato invece presente al momento dell’omicidio. A queste conclusioni è giunta la Procura di Vibo Valentia sulla scorta di un’indagine dei carabinieri del Nucleo operativo di Tropea (guidati dal maggiore Dario Solito), del Nucleo investigativo di Vibo Valentia (guidati dal maggiore Valerio Palmieri), del Ris di Messina e della sezione “Crimini violenti” del Ros (diretti dal colonnello Paolo Vincenzone), che ritengono l’omicidio aggravato dai futili motivi. Il movente del delitto sarebbe invece da ricercare nelle pressanti richieste della vittima finalizzate ad ottenere dello stupefacente del tipo cocaina, pur avendo maturato pregressi debiti con gli aggressori che avrebbero poi deciso la brutale eliminazione. Francesco Perfidio è accusato dei reati di distruzione di cadavere, detenzione di armi oltre ad un’ipotesi aggravata di spaccio di sostanza stupefacente.

LEGGI ANCHE: Omicidio Piperno a Nicotera, chieste due condanne in appello

Omicidio Piperno a Nicotera, due condanne – Video