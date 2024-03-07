Social
Cronaca

Cronaca
Omicidio Tutino, gli investigatori: «Un caso, fallito, di lupara bianca» - Video
7 marzo, 2024
Il blitz

Oltre 1600 piante di cannabis scoperte in un bosco a San Pietro di Caridà al confine con la provincia di Vibo

La piantagione si trovava in un’area a ridosso di Monsoreto di Dinami. Il materiale vegetale è stato distrutto sul posto
Redazione
Oltre 1600 piante di cannabis scoperte in un bosco a San Pietro di Caridà al confine con la provincia di Vibo\n
La decisione

“Diplomificio” all’Accademia Fidia di Stefanaconi, nulla da fare per l’apertura del dibattimento a Vibo

L’immediato trasferimento di un giudice a latere costringe la presidente Tiziana Macrì a rinviare l’udienza del processo che mira a far luce su un presunto giro di corruzione per ottenere falsi diplomi
Giuseppe Baglivo
“Diplomificio” all’Accademia Fidia di Stefanaconi, nulla da fare per l’apertura del dibattimento a Vibo\n
I provvedimenti

Tropea, doppia rissa al Blanca Beach: la Questura di Vibo emette 12 avvisi orali, 6 divieti di accesso, 8 fogli di via e 14 Daspo

La polizia ha anche avviato una serie di verifiche per valutare l'eventuale sospensione della licenza al lido-discoteca dove sono avvenuti i gravi disordini
Redazione
Tropea, doppia rissa al Blanca Beach: la Questura di Vibo emette 12 avvisi orali, 6 divieti di accesso, 8 fogli di via e 14 Daspo\n
Il rinvio

I “veleni” di Cessaniti: il gup trasferito nel processo Maestrale, serve un nuovo giudice per il procedimento contro l’ex sindaco

Udienza rinviata in attesa della designazione di un nuovo togato che possa portare a conclusione l’udienza preliminare nei confronti di Francesco Mazzeo ritenuto l’autore di una serie di lettere anonime contro sacerdoti, forze dell’ordine e politici e imprenditori
Giuseppe Baglivo
I “veleni” di Cessaniti: il gup trasferito nel processo Maestrale, serve un nuovo giudice per il procedimento contro l’ex sindaco\n

La sentenza

Incidente mortale, assolto anche in Cassazione imputato di Pizzo accusato di omicidio stradale

La Suprema Corte respinge il ricorso della parte civile. Il sinistro si è verificato nel marzo del 2018 ed a perdere la vita è stato il 63enne Francesco Scevola
Giuseppe Baglivo
Incidente mortale, assolto anche in Cassazione imputato di Pizzo accusato di omicidio stradale\n
Il processo

Omicidio Chindamo, il pentito Arena: «Ci dissero che Ascone era nei guai per aver manomesso le telecamere»

Il pentito è stato sentito davanti alla Corte d’Assise sulla scomparsa dell’imprenditrice di Laureana di Borrello e sull’uccisione di Angelo Antonio Corigliano facendo rivelazioni considerate inedite
Alessia Truzzolillo
Omicidio Chindamo, il pentito\u00A0Arena: «Ci dissero che Ascone era nei guai per aver manomesso le telecamere»\n
Il compleanno

Cent’anni di vita, 15 nipoti e tanto affetto: Bivona festeggia nonna Giuseppina

Originaria di Porto Salvo, la centenaria ha vissuto un secolo tra sfide, coraggio e tanto amore familiare
Cent’anni di vita, 15 nipoti e tanto affetto: Bivona festeggia nonna Giuseppina
Cronaca

Dramma al parco urbano, strazio infinito: morte cerebrale per il piccolo Francesco ma ancora manca la dichiarazione ufficiale

Una giornata di profonda disperazione per Vibo e per l’intera Calabria. Il decesso confermato questa mattina dai vertici dell'Asp ma il protocollo clinico prevede che trascorra un preciso lasso di tempo dall’assenza di segnali dal cervello prima di certificare la morte
Dramma al parco urbano, strazio infinito: morte cerebrale per il piccolo Francesco ma ancora manca la dichiarazione ufficiale
Cronaca

«Ztl di Tropea ancora attiva nonostante sia scaduto il termine, è un abuso»: la nuova denuncia del commerciante Arena

Dopo 28 anni di attività e l’annuncio della chiusura del suo negozio spopolato dalla Zona a traffico limitato, l'esercente torna all’attacco: «Oggi terminavano gli effetti dell'ordinanza straordinaria ma non è cambiato nulla»
«Ztl di Tropea ancora attiva nonostante sia scaduto il termine, è un abuso»: la nuova denuncia del commerciante Arena
Cronaca

Bancarotta fraudolenta: non regge l’accusa e il Tribunale di Vibo assolve l’imputato

I giudici accolgono le argomentazioni del difensore poiché il fatto non costituisce reato
Bancarotta fraudolenta: non regge l’accusa e il Tribunale di Vibo assolve l’imputato
Cronaca

Piazza di spaccio scoperta dai carabinieri a Tropea: due arresti e un terzo indagato

In un piccolo vicolo del centro storico veniva smerciata cocaina e marijuana. Un’attività di cessione di stupefacenti definita dal gip sistematica, collaudata e con un circuito più ampio sul quale continuare ad indagare. Ecco tutte le accuse
Piazza di spaccio scoperta dai carabinieri a Tropea: due arresti e un terzo indagato
Cronaca

Francesco non ce l'ha fatta: morto il bimbo colpito da una trave al Parco urbano di Vibo Valentia

Il bambino di 3 anni è deceduto dopo alcuni giorni in ospedale nel reparto di terapia intensiva del Bambino Gesù di Roma
Francesco non ce l'ha fatta: morto il bimbo colpito da una trave al Parco urbano di Vibo Valentia
Cronaca

Bimbo ferito nel Parco urbano di Vibo, la Procura nomina un perito e la polizia acquisisce atti in Municipio

Proseguono le indagini degli inquirenti per accertare eventuali responsabilità penali a seguito dell’incidente avvenuto venerdì
Bimbo ferito nel Parco urbano di Vibo, la Procura nomina un perito e la polizia acquisisce atti in Municipio
Cronaca

Gratteri: «’Ndrangheta unica mafia in tutti i continenti». E torna a criticare la riforma della giustizia: «Errore tagliare le intercettazioni»

Il procuratore di Napoli, a Reggio Calabria, critica apertamente le scelte del Governo, denuncia i rischi di processi più lenti e rilancia l’impegno nelle scuole e nelle piazze come forma di resistenza civile
Gratteri: «’Ndrangheta unica mafia in tutti i continenti». E torna a criticare la riforma della giustizia: «Errore tagliare le intercettazioni»
Cronaca

«Venti minuti per far sparire il corpo di Maria», i dettagli dell'omicidio Chindamo davanti alla Corte d'Assise

Il collaboratore Emanuele Mancuso: «All’epoca non mi importava niente ma tutti quei carabinieri in giro mettevano in pericolo le numerose piantagioni di marijuana». La «maniacalità» di Ascone con le telecamere e il rapporto con le cosche di Limbadi
«Venti minuti per far sparire il corpo di Maria», i dettagli dell'omicidio Chindamo davanti alla Corte d'Assise
Cronaca

Un ponte di fede e tradizione: il quadro della Madonna della Neve di Zungri in pellegrinaggio a Nova Milanese

In concomitanza dell'evento, un fatto storico ha segnato la comunità locale con la nascita di Mariama la prima bambina di colore nata in paese e salutata dall'Amministrazione comunale
Un ponte di fede e tradizione: il quadro della Madonna della Neve di Zungri in pellegrinaggio a Nova Milanese
Cronaca

Sistema bibliotecario vibonese, peccato originale di una città senza visione: tra le ipotesi la vendita (vietata) dei 90mila libri - VIDEO

Da un anno Palazzo Santa Chiara ha i cancelli sbarrati e il patrimonio librario rischia di marcire. Parlano le volontarie che fino all'ultimo hanno lavorato gratuitamente: «Siamo rimaste sole a difendere questo luogo»
Sistema bibliotecario vibonese, peccato originale di una città senza visione: tra le ipotesi la vendita (vietata) dei 90mila libri - VIDEO
Cronaca

Nicotera, il Tar rigetta il ricorso della Lega Navale contro il Comune che aveva negato l'autorizzazione per l'uso di un'area demaniale

Il sindaco Giuseppe Marasco esprime soddisfazione per la decisione dei giudici amministrativi: «Continueremo a lavorare per garantire l'adeguata e corretta gestione degli spazi pubblici»
Nicotera, il Tar rigetta il ricorso della Lega Navale contro il Comune che aveva negato l'autorizzazione per l'uso di un'area demaniale
Cronaca

Rinascita Scott e omicidi, invocato anche in appello l'ergastolo per Razionale e Accorinti

Ha avuto inizio oggi la requisitoria del pg Annamaria Frustaci. Contemplati nella discussione i delitti Soriano-Lo Giudice e il sequestro Ursino. L’udienza proseguirà il prossimo 23 settembre
Rinascita Scott e omicidi, invocato anche in appello l'ergastolo per Razionale e Accorinti
Cronaca

Vibo, arriva il nuovo comandate provinciale dei carabinieri Antonio Parillo: il benvenuto del prefetto Colosimo

Già alla guida del Ros di Catania e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli, raccoglie il testimone del colonnello Luca Toti. Questo pomeriggio l'incontro in Prefettura
Vibo, arriva il nuovo comandate provinciale dei carabinieri Antonio Parillo: il benvenuto del prefetto Colosimo
Cronaca

Bimbo di 3 anni schiacciato da una trave, il racconto della notte drammatica in cui i medici dello Jazzolino lo hanno salvato

Due equipe al completo hanno operato per tre ore durante le quali il piccolo ha avuto tre arresti cardiaci. L’ostinazione dei primari Zappia e Oppedisano ha avuto la meglio su una situazione disperata. Polizia in Comune per acquisire la documentazione sull’area fitness dove si è verificato l’incidente
Bimbo di 3 anni schiacciato da una trave, il racconto della notte drammatica in cui i medici dello Jazzolino lo hanno salvato
Cronaca

Case vacanza e B&B irregolari a Tropea: la Finanza spulcia social e portali turistici scoprendo 34 strutture abusive

Le Fiamme gialle hanno incrociato i dati ufficiali con annunci e recensioni: su 60 attività extralberghiere controllate più della metà è risultata priva delle autorizzazioni di legge. Sanzioni per 40mila euro
Case vacanza e B&B irregolari a Tropea: la Finanza spulcia social e portali turistici scoprendo 34 strutture abusive
Cronaca

È fuori pericolo la bimba di 3 anni investita a Paravati, il sindaco: «L'aspettiamo, torni presto all'asilo tra i suoi compagnetti»

La piccola è ricoverata nel reparto di Chirurgia pediatrica dell'ospedale Pugliese di Catanzaro, le sue condizioni sono in lento miglioramento. Il primo cittadino: «Dramma per la sua famiglia e anche per il giovane conducente dell'auto che l'ha colpita»
È fuori pericolo la bimba di 3 anni investita a Paravati, il sindaco: «L'aspettiamo, torni presto all'asilo tra i suoi compagnetti»
Cronaca

Drapia, il Comune apre le iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico. Ecco fino a quando è possibile presentare la domanda

Le iscrizioni devono essere corredate da un documento di identità valido e presentate all'Ufficio protocollo o tramite posta elettronica certificata
Drapia, il Comune apre le iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico. Ecco fino a quando è possibile presentare la domanda
