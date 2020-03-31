Esondazioni, smottamenti e alberi caduti: fenomeni che hanno interessato soprattutto l’area dell’Angitola e l’hinterland del capoluogo. Evacuate due abitazioni

Sono stati complessivamente 30 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo nella notte scorsa e nella giornata odierna. A seguito delle violente e abbondanti precipitazioni che già dal pomeriggio di ieri hanno interessato il territorio provinciale numerose sono state le esondazioni dei fossi, gli smottamenti sulla sede stradale e gli alberi caduti.



Il territorio prevalentemente interessato è quello relativo alla città di Vibo Valentia e frazioni con interessamento anche dei comuni di Francavilla Angitola, Pizzo, Briatico, Sant’Onofrio e Maierato.



In quest’ultimo comune, nella tarda serata di ieri, l’esondazione di un canale e la conseguente piena di acqua e detriti hanno investito lo stabilimento della “Callipo Conserve”. Da segnalare numerose frane sulla viabilità ordinaria, nonché la necessità di sgomberare un’abitazione a Vena inferiore e una Longobardi.



