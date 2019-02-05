Chiamati prevalentemente a rimuovere alberi caduti e grondaie divelte a causa del forte vento in vari comuni della provincia

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno effettuato nella sola giornata di oggi, martedì 5 febbraio, oltre 30 interventi a causa del maltempo. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente la rimozione di alberi caduti a causa del forte vento, grondaie e scossaline divelte e pali telefonici pericolanti. I comuni maggiormente interessati son stati Vibo Valentia, San Gregorio, Fabrizia, Mongiana e Mileto. In quest’ultimo comune i vigili del fuoco hanno provveuto a rimuovere alcune tegole pericolanti da un edificio in disuso sito in pieno centro abitato.

