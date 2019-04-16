Dopo la rosa lasciata sul parabrezza di una gazzella a Vibo, arriva il gesto di solidarietà nei confronti dell’Arma da parte degli ragazzi della scuola media

I docenti e gli alunni della Scuola media di San Nicola da Crissa, inserita nell’ambito dell’Istituto comprensivo di Vallelonga, in maniera spontanea hanno voluto donare un piccolo presente ai militari della Stazione di San Nicola da Crissa, in onore del maresciallo Di Gennaro, deceduto in servizio il 13 aprile 2019 a Cagnano Varano, provincia di Foggia. Il gesto, piccolo ma profondamente sentito, ha riempito d’orgoglio e commosso i carabinieri lì presenti per svolgere le quotidiane mansioni in riferimento al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica per l’evento. I bambini hanno infatti donato un cartellone a sfondo rosso, con l’immagine stilizzata di un carabiniere e la scritta “Onore al maresciallo Di Gennaro”. Oltre a tale manifestazione di solidarietà, i bambini della III A hanno consegnato una lettera manoscritta, firmata da tutti gli studenti, recante la medesima frase che era stata scritta alcuni giorni fa nel bigliettino che accompagnava la rosa lasciata sul parabrezza di un’autovettura di servizio a Vibo: “Un grazie a voi carabinieri per lo spirito di abnegazione e attaccamento ai doveri, garanzia di tutela per il cittadino, onore a voi tutti”. Un gesto piccolo, ma profondamente sentito in onore di un eroe del quotidiano, come il maresciallo Di Gennaro, che i bambini della III A hanno voluto ricordare onorando quegli uomini in divisa che vedono impegnati giornalmente sul territorio.

