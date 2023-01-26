I due legali precisano che la stessa non è stata attinta da alcuna misura e si presenterà spontaneamente in Procura al fine di chiarire la propria posizione

In relazione ai resoconti giornalistici dell’operazione Olimpo della Dda di Catanzaro, dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Francesco Sabatino riceviamo e pubblichiamo: “Riceviamo incarico dalla prof.ssa Prestia Lamberti Maria Antonella al precipuo fine di lumeggiare la propria posizione in ordine ad alcune notizie di stampa in afferenza alla recente “Operazione Olimpo”. La dott.ssa Prestia Lamberti è una stimata insegnante. La stessa ha appreso solo dai giornali di essere indagata, non essendo stata attinta da alcuna misura cautelare ed anzi a tal uopo si osserva che la Procura distrettuale a suo carico non ha elevato alcuna richiesta di misura, con ciò potendosi inferire come si tratti di una vicenda assolutamente marginale ed extravagante rispetto al complesso delle altre contestazioni e ad ambiti associativi. E d’altra parte particolarmente ed inaccettabilmente pregiudizievole si appalesa il divulgare mediaticamente notizia circa la (malcapitata) Prestia Lamberti in modo indifferenziato rispetto a contestazioni ed a posizioni processuali ben differenti, ferma restando la presunzione di innocenza, principio costituzionale basico, anche per gli altri indagati. Ad ogni buon conto, la professoressa, alla quale, si ripete, non è stato notificato alcun provvedimento e che è totalmente libera e priva di vincoli personali e sui suoi beni, si presenterà spontaneamente in Procura al fine di chiarire la propria posizione, certa di addivenire ad una positiva e rapida soluzione della vicenda. Il mandato conferito inerisce altresì alla tutela reputazionale della Prestia Lamberti in ordine alla futura diffusione di ulteriori notizie di stampa. Tanto si doveva”.

LEGGI ANCHE: Operazione Olimpo, arrestati l’ex assessore regionale Stillitani e il fratello

Il Porto di Tropea in mano ai clan: protezione e sostegno in cambio di soldi

Tentata estorsione con i boss: ecco le accuse al sindacalista vibonese Gianfranco La Torre

‘Ndrangheta: operazione Olimpo della Polizia, ecco tutti i nomi degli indagati – Foto

‘Ndrangheta: operazione della polizia e della Dda, 78 indagati di cui 56 in carcere – LIVE

Operazione Olimpo: avvocato del Foro di Vibo ai domiciliari per tentata estorsione